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Пятница 29 декабря

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Как давать новогодние обещания, чтобы они сбывались: 5 фишек от психолога

Как давать новогодние обещания, чтобы они сбывались: 5 фишек от психолога
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Близится Новый год, а значит, время задуматься о своих сокровенных желаниях. Готовы исполнять заветные мечты?

Новый год — особенное время. Мы не только пьем шампанское и закусываем тарталетками с оливье, но и вспоминаем, как писали в детстве письма Деду Морозу или передавали ему наши желания через бабушку.

Но сегодня наши мечты может исполнить не только Дедушка Мороз, но и мы сами. А что сделать, чтобы помочь себе воплощать желаемое в реальность, рассказала редакции "Дни.ру" психолог и основатель Института Новой Психологии Анна Матари.

Фото: пресс-служба

Не бойтесь желать

Человек жив, пока он мечтает. Так что не бойтесь загадывать.

Найдите время и выпишите на лист сто (или даже двести!) своих желаний. Если сто придумать сложно, то хотя бы пятьдесят или двадцать. Чем больше — тем лучше.

Поначалу желания будет придумать легко, затем фантазия будто бы иссякнет, но потом вдруг откроется второе дыхание. Вы вспомните о тех мечтах, которые затаились в закоулках вашей души. Вытащите на поверхность те скрытые желания, которые могут совершенно изменить вашу жизнь.

Три главных желания

Выберите из своего большого списка всего три желания.

Когда мы выписываем все-все-все свои мечты, то помогаем подсознанию открыться для исполнения, намекаем миру на то, что хотим чудес. Но большинство этих желаний второстепенные, они навязаны обществом, родителями, знакомыми. Кроме того, отметайте все, что вы желаете не для себя, а для других людей.

Сделать выбор будет сложно, однако постепенно вы сможете отобрать те самые истинные желания.

Фото: пресс-служба

Привычка не исполнять

Возможно, давным-давно Дед Мороз не подарил вам то, что вы хотели. Или же вы несколько лет подряд давали себе одно и то же новогоднее обещание, но оно так и не поспешило сбываться. И, быть может, вы продолжаете сжигать бумажки и бросать пепел в шампанское, но про себя думаете, что это бесполезно. Все равно не сбудется: обещание не выполнится, Дед Мороз обойдет мой дом кругом.

Это не что иное, как привычка не исполнять. Хорошая новость, с ней можно побороться.

Сядьте поудобнее и направьте внутрь себя намерение, рекомендацию или даже приказ: «я уже другая, я не пойду по старому пути, в конце концов, я знаю фишки!». Представьте, как внутри что-то меняется, негативные ощущения уходят, а появляется вдохновение, приятное ожидание и уверенность. Можно даже построить в голове картину, как темные облачка выходят из вас и растворяются.

Фото: пресс-служба

Пусть желание слышат все / Практика создания счастливой жизни

Возьмите первое желание и представьте, как вы будете жить, когда оно исполнится. Вам нужно прочувствовать, как может измениться жизнь, какие новые ощущения, звуки, запахи будут вас окружать. Подумайте о том, какими путями может исполняться желание. Это одна из техник майндпроцессинга, которая помогает психике с помощью визуализации понять, что это все может быть реальностью.

Как только вы сонастроились со своей мечтой, представьте, что вы встраиваете ее в свою жизнь. Визуализируйте, как начинают складываться нужные вам события, как проявляются нужные люди, которые вам помогают его исполнить, находятся новые удачные решения. Не спешите, дайте себе привыкнуть, что все, действительно, может случиться. И ваше бессознательное перестанет сворачивать с нужного вам маршрута, и начнёт помогать вам.

Возвращайтесь к этой практике регулярно.

Фото: пресс-служба

Положительный опыт

Советую вам выбрать в качестве одного из трех главных желаний что-то небольшое. Такое, на что не влияют другие люди, что не зависит от удачного стечения обстоятельств и что вам по силам выполнить самостоятельно.

Вы дадите себе новогоднее обещание, а потом без проблем сможете его выполнить. В психике это отложится, ваше подсознание поймет, что желания могут исполняться, что вы можете получать от мира то, чего хотите. Так у вас появится не только выполненное желание, но и положительный опыт, который поможет достичь большего.

Не забывайте радоваться всему тому, что вы получили, даже если это что-то небольшое и будто бы незначительное. Замечайте все, что вы получаете от мира. И тогда в следующем году вы не заметите, как начнете притягивать к себе исполнения.

29 декабря 2023, 20:04
Анна Матари. Фото: пресс-служба
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Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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