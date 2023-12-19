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Вторник 19 декабря

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Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 31 декабря

Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 31 декабря
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Последние дни года будут насыщенными. Но в предпраздничной суете найдите время, чтобы порадовать себя чем-то интересным.

ПРЕМЬЕРА

"Сам по себе"

Проект Поэзия.doc. реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. На сей раз в центре внимания – поэт и публицист Игорь Караулов. В спектакле отражена судьба поэта – не абстрактного художника, а конкретного человека, чья жизнь неотделима от сегодняшнего исторического контекста. Герой бесстрашно отдает на суд зрителей не только свои стихи, но и жизненный опыт, из которого эти стихи родились. Знаменитая строка Анны Ахматовой "Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда" могла бы стать слоганом этого проекта.

28 декабря, Новый театр.

Фото: пресс-служба

"Урсула. Версия одиночества"

Это магическая история Габриэля Гарсиа Маркеса, рассказанная языком фламенко. Уникальная постановка и хореография созданы российской танцовщицей, хореографом и педагогом фламенко Оксаной Серик, которая заслужила признание не только в России, но и за ее пределами.

23 декабря, Театр в Хамовниках.

Фото: пресс-служба

"Брехт. Швейк. Вторая Мировая"

Сцены в 8 картинах и 8 зонга – так определен жанр постановки. Это будет первая премьера 19-го, предъюбилейного сезона СТИ, объявленного "Сезоном учеников". "Герой этой истории – Маленький человек во времена больших перемен. – говорит режиссер. Уланбек Баялиев. – Как оставаться Человеком во времена трагических событий?" В спектакле заняты: Никита Исаченков, Сергей Аброскин, Татьяна Волкова, Виктория Воробьева, Лев Коткин, Эдуард Миллер, Александр Николаев, Сергей Пирняк, Александр Прошин, Анна Рудь, Александр Суворов, Тарас Шевченко.

28-30 декабря, Студия театрального искусства.

Фото: пресс-служба

ТЕАТР

"Гример"

За год прокатной жизни этот приобрел репутацию одного из самых красивых и изысканных спектаклей на столичной сцене. Поставленный режиссером Эдуардом Бояковым по мотивам прозы Николая Лескова, он решен в необычном жанре – "спектакль в усадьбе XVIII века". Постановка соединяет принципы иммерсивности и традиционной драмы: публика разделена на группы, каждая из которых в первой половине представления перемещается по усадьбе, встречая на пути героев и становясь свидетелем репетиций, тайных встреч, любовных клятв, исповеди, приготовления трапезы и быта крестьян на скотном дворе, где обитают живые куры и козочка. В новогодние праздники вас ждет мандариновый велкам, лотерея, рождественская экскурсия и праздничная фотозона.

24, 29, 30 декабря, Новый театр.

Фото: пресс-служба

КЛАССИКА

Х юбилейный фестиваль "Адвент"

Фонд Collegium Musicum отметит 125-летие большого исторического органа собора — уникального для России инструмента, построенного в 1898 году немецкой фирмой W. Sauer. На сегодняшний день это единственный орган в Москве, способный звучать без электричества! В большом гала-концерте в исполнении ведущих российских органистов прозвучат жемчужины органной музыки разных столетий — от барокко до наших дней. В программе: И. С. Бах, Ш.-М. Видор, П. Чайковский, М. Таривердиев, органная импровизация и др.

21 декабря, Кафедральный собор Святых Петра и Павла.

Фото: пресс-служба

"Новый год с МГАСО"

За дирижерским пультом – всемирно известный маэстро из Германии Юстус Франтц, яркий представитель австро-немецкой музыкальной культуры. Программа включает в себя творения династии Штраусов: вальсы "На прекрасном голубом Дунае" и "Весенние голоса", самые известные быстрые польки и Марш Радецкого, под который пространство Большого зала консерватории наполняется громом аплодисментов. Традиционно в программе прозвучит либо редко исполняемое, либо малоизвестное произведение – изюминка специально для знатоков венской музыкальной культуры.

30 декабря, Большой зал консерватории.

Фото: пресс-служба

ФЕСТИВАЛЬ

"Молодежь Москвы"

Программа праздника обещает быть невероятно насыщенной. Она объединит образовательный блок, выставку городских проектов для молодежи "Москва – пространство возможностей", игровую зону, медиамарафон "Ты в центре!" и многое другое. У молодых людей будет возможность встретиться с экспертами из разных областей, познакомиться с интересными проектами и определиться с направлением своего развития. Кульминацией праздника станет зажигательная вечеринка, которую гостям фестиваля подарят самое танцевальное радио страны DFM и главный русскоязычный музыкальный телеканал RU.TV.

Молодых москвичей ждут зажигательные диджей-сеты и выступления популярных артистов: RASA, Вани Дмитриенко, GAYAZOV$ BROTHER$, Seville.

21 декабря, МТС Live Hall.

19 декабря 2023, 12:12
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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