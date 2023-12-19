Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 31 декабря

Последние дни года будут насыщенными. Но в предпраздничной суете найдите время, чтобы порадовать себя чем-то интересным.

ПРЕМЬЕРА

"Сам по себе"

Проект Поэзия.doc. реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. На сей раз в центре внимания – поэт и публицист Игорь Караулов. В спектакле отражена судьба поэта – не абстрактного художника, а конкретного человека, чья жизнь неотделима от сегодняшнего исторического контекста. Герой бесстрашно отдает на суд зрителей не только свои стихи, но и жизненный опыт, из которого эти стихи родились. Знаменитая строка Анны Ахматовой "Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда" могла бы стать слоганом этого проекта.

28 декабря, Новый театр.

"Урсула. Версия одиночества"

Это магическая история Габриэля Гарсиа Маркеса, рассказанная языком фламенко. Уникальная постановка и хореография созданы российской танцовщицей, хореографом и педагогом фламенко Оксаной Серик, которая заслужила признание не только в России, но и за ее пределами.

23 декабря, Театр в Хамовниках.

"Брехт. Швейк. Вторая Мировая"

Сцены в 8 картинах и 8 зонга – так определен жанр постановки. Это будет первая премьера 19-го, предъюбилейного сезона СТИ, объявленного "Сезоном учеников". "Герой этой истории – Маленький человек во времена больших перемен. – говорит режиссер. Уланбек Баялиев. – Как оставаться Человеком во времена трагических событий?" В спектакле заняты: Никита Исаченков, Сергей Аброскин, Татьяна Волкова, Виктория Воробьева, Лев Коткин, Эдуард Миллер, Александр Николаев, Сергей Пирняк, Александр Прошин, Анна Рудь, Александр Суворов, Тарас Шевченко.

28-30 декабря, Студия театрального искусства.

ТЕАТР

"Гример"

За год прокатной жизни этот приобрел репутацию одного из самых красивых и изысканных спектаклей на столичной сцене. Поставленный режиссером Эдуардом Бояковым по мотивам прозы Николая Лескова, он решен в необычном жанре – "спектакль в усадьбе XVIII века". Постановка соединяет принципы иммерсивности и традиционной драмы: публика разделена на группы, каждая из которых в первой половине представления перемещается по усадьбе, встречая на пути героев и становясь свидетелем репетиций, тайных встреч, любовных клятв, исповеди, приготовления трапезы и быта крестьян на скотном дворе, где обитают живые куры и козочка. В новогодние праздники вас ждет мандариновый велкам, лотерея, рождественская экскурсия и праздничная фотозона.

24, 29, 30 декабря, Новый театр.

КЛАССИКА

Х юбилейный фестиваль "Адвент"

Фонд Collegium Musicum отметит 125-летие большого исторического органа собора — уникального для России инструмента, построенного в 1898 году немецкой фирмой W. Sauer. На сегодняшний день это единственный орган в Москве, способный звучать без электричества! В большом гала-концерте в исполнении ведущих российских органистов прозвучат жемчужины органной музыки разных столетий — от барокко до наших дней. В программе: И. С. Бах, Ш.-М. Видор, П. Чайковский, М. Таривердиев, органная импровизация и др.

21 декабря, Кафедральный собор Святых Петра и Павла.

"Новый год с МГАСО"

За дирижерским пультом – всемирно известный маэстро из Германии Юстус Франтц, яркий представитель австро-немецкой музыкальной культуры. Программа включает в себя творения династии Штраусов: вальсы "На прекрасном голубом Дунае" и "Весенние голоса", самые известные быстрые польки и Марш Радецкого, под который пространство Большого зала консерватории наполняется громом аплодисментов. Традиционно в программе прозвучит либо редко исполняемое, либо малоизвестное произведение – изюминка специально для знатоков венской музыкальной культуры.

30 декабря, Большой зал консерватории.

ФЕСТИВАЛЬ

"Молодежь Москвы"

Программа праздника обещает быть невероятно насыщенной. Она объединит образовательный блок, выставку городских проектов для молодежи "Москва – пространство возможностей", игровую зону, медиамарафон "Ты в центре!" и многое другое. У молодых людей будет возможность встретиться с экспертами из разных областей, познакомиться с интересными проектами и определиться с направлением своего развития. Кульминацией праздника станет зажигательная вечеринка, которую гостям фестиваля подарят самое танцевальное радио страны DFM и главный русскоязычный музыкальный телеканал RU.TV.

Молодых москвичей ждут зажигательные диджей-сеты и выступления популярных артистов: RASA, Вани Дмитриенко, GAYAZOV$ BROTHER$, Seville.



21 декабря, МТС Live Hall.