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Пятница 22 декабря

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Топ-5 опасных новогодних детских подарков

Топ-5 опасных новогодних детских подарков
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Приобретая сюрпризы для малышей, необходимо знать о возможных последствиях игр. Специалисты рассказали, какие игрушки точно не надо покупать.

Родители, тети, дяди, бабушки и дедушки должны знать, что не все детские игрушки безопасны. Важно знать, насколько сюрпризы потенциально опасны для малышей. Телеканал "360" назвал четыре самых опасных подарка на Новый год.

  • Магнитные кубики. Набор, состоящий из мелких шариков, может серьезно навредить здоровью малышей. Составные части при проглатывании, напоминает RT, могут соединиться внутри организма. Если вовремя не обнаружить их, то есть риск возникновения тяжелейших осложнений.
  • Игрушечное оружие. Дети не до конца осознают последствия игр с пистолетами и ружьями, стреляющими шариками, пульками или резинками. Как печальный результат подобных развлечений – травмы глаз, ушей и других частей тела.
  • Монстры. Несмотря на популярность подобных игрушек, стоит помнить о возможном нанесении психологической травмы. Более того, сообщает интернет-издание "Подмосковье-сегодня", клыки, озлобленное выражение лица и кровь могут спровоцировать ребенка на агрессию.
  • Летающие развлечения. Вертолеты, феи или квадрокоптеры имеют лопасти. Ребенок не обладает должной сноровкой, чтобы управлять подобными гаджетами. Результатом может стать травма.

22 декабря 2023, 08:43
Дед Мороз. Фото: © Maksim Konstantinov\ Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеканал "360"✓ Надежный источник

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