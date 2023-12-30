Как накопить в новогодние праздники?

Любой бизнес будет эффективным и перспективным только тогда, когда в нем отсутствует бездумный расход денежных средств. Именно контроль за своими финансами помогает твердо стоять на ногах, чувствовать уверенность и легкость.



Можно ли в новогодние праздники удерживать семейный бюджет на плаву и даже умудряться копить? Рассказывает основатель проекта "ФинБорд" Ольга Кузнецова.

Ольга Кузнецова — разработчик уникальной IT-системы финансового планирования и анализа, эксперт в области автоматизации бизнеса, основатель проекта "ФинБорд".



Многие люди практикуют откладывание денег. Раньше "заначки" хранились в укромных уголках дома, сегодня с этой функцией справляются интернет-банки. Можно открыть накопительный счет, придумать красивое название и откладывать какую-то сумму с каждого дохода. Но система не идеальна, так как не учтены ежедневные обязательные расходы, которые есть в каждой семье. В этом случае более надежным и “подкованным” помощником может стать система фондирования. С одной стороны, это тоже виртуальные конверты и как будто разницы нет. Но с другой – это определенная система планирования денег, экономии и накопления, так как фондов-конвертов столько, сколько придумает семья.

Первое и главное правило – всю заработанную сумму нужно делить на обязательные платежи, продукты, проезд, кружки детям и т.д. Все затраты – это 100% полученного дохода. Но 1% — это всегда заначка. То есть если заработок 50 тысяч рублей, 500 рублей нужно отложить просто так. Именно это позволяет деньгам копиться, и в случае непредвиденных расходов или какой-то форс-мажорной ситуации, это не обернется для бюджета дырой, а для семьи – огромным стрессом.

Фондам-конвертикам можно давать забавные названия – например, «потрачу 31 декабря», "куплю что-то без повода", «могу потратить, но подожду», «неожиданный сюрприз для ребенка». Привычка довольно быстро войдет в жизнь по собственному разработанному правилу и вскоре придет осознание, что распоряжаться средствами стало комфортнее и легче.

"Представьте, что однажды вы создали фонд-конвертик "мой проезд", – рассказывает Ольга Кузнецова. — Встает вопрос, как можно накопить, если в месяц тратится определенная сумма на проездной? Но может получиться так, что начальство выплатило премию перед Новым Годом или вы вышли на работу сверхурочно. Соответственно, сумма в конвертике увеличилась. Можно, конечно, сразу ее потратить, но лучше – не торопиться. Вдруг однажды придется приехать домой на такси? И тогда на это найдутся свободные деньги".

В чем плюс подобных конвертов? Это четкое представление и понимание, на что деньги можно потратить прямо сейчас, а на что пока нежелательно. Правда, есть важное правило: перекладывать деньги из одного фонда-конверта в другой нельзя, иначе теряется смысл. Важно стараться увеличивать свой доход, а не залезать в другой конверт в надежде вернуть туда деньги в течение полугода или больше.

"Накопления должны быть всегда, – говорит Ольга Кузнецова. Прекрасно, если есть привычка делать это с каждого дохода. Даже если на голову свалилась неожиданная новогодняя премия, отложить 1% или больше не составит труда, но чаще всего, люди эти деньги тратят импульсивно и необдуманно. Копить нужно по-разному. Совершенно бессмысленно хранить все деньги в одном конверте или же все накопленные сбережения отправлять под максимальный процент. Есть риск остаться ни с чем. Лучше часть денег всегда откладывать в неприкасаемый конверт, другую – инвестировать под минимальный процент с низкими рисками, еще какие-то сбережения – под максимальный процент с рисками повыше. То есть с умом надо не только покупать подарки, но и копить свои сбережения, делая жизнь более структурированной. Эта система только вначале может казаться непонятной – но в бизнесе это применяется нами уже несколько лет, просто с другими фондами. Смысл в любом случае один и при желании система может отлично работать в каждой семье с совершенно любыми доходами".