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Суббота 25 ноября

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Как не переносить свои травмы на партнера?

Как не переносить свои травмы на партнера?
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Психолог цифр и цвета Полина Пименова рассказала, какими последствиями может обернуться эта нерешенная проблема, и назвала первый шаг к исцелению.

Все события в жизни влияют на нас, изменяя нашу личность. Прожив травму в детстве, мы, родившиеся и жившие в радости и состоянии безопасности, сталкиваемся с событиями, которые будут влиять на нас всю нашу жизнь. Время будет идти, мы будем становиться старше, но те эпизоды или события, причинившие боль или страдания, останутся с нами на долгие годы и будут напоминать о себе уже во взрослой жизни, подтверждая тот болезненный сценарий, но абсолютно не связанный с ранней травмой. Мы будем сталкиваться с предательством и неверностью наших партнеров или неуверенностью, обидами и страхами, и все это будет происходить до тех пор, пока человек не решится на работу со специалистом.

Сильная, не переварившаяся психикой травма может быть закапсулирована и не вспоминаться годами. Но ее последствия будут продолжать работать и определять поведение человека в его уже взрослой жизни.

Фото: из личного архива Полины Пименовой

Не решая вопросы, связанные с психотравмами, мы будем нести груз этого опыта на протяжении всей жизни. Кто-то будет бояться вступать в отношения из страха вновь пережить боль, кто-то с каждым партнером будет повторять болезненный опыт, как подтверждение того, что мир создан для борьбы и страданий. Будто весь мир и вся жизнь, как зеркало, будут напоминать абсолютно другими сюжетами, нажимая на незаживающие раны из детства. Исцеления можно достичь, работая со специалистом. Но сначала необходимо осознать свои проблемы.

Травмированный ребенок, повзрослев, не может позволить себе быть счастливым. Для него счастье и радость, успехи и победы — это то, что было его спутником до травмы. Случившееся меняет ход событий, и уже радоваться и быть счастливыми означает, что где-то рядом должно произойти что-то ужасное, катастрофическое. Поэтому даже семейную идиллию человек способен разрушать самостоятельно, следуя программе уничтожения. Именно для этого эти люди все в своей жизни будут организовывать по сценарию, где повторение драмы неизбежно.

Взяв на себя ответственность за свою жизнь и признав свою травму, человек способен значительно улучшить свою жизнь, а значит и перестать выбирать себе в партнеры того, кто каждый раз будет зеркалить и соучаствовать в негативном сценарии жизни.

25 ноября 2023, 17:54
Фото: pixabay.com/Pexels
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