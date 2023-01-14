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Lifestyle
Топ-10 косметологических процедур этой зимой

Топ-10 косметологических процедур этой зимой

Врач-косметолог Юлия Бондарь в беседе с "Дни.ру" рассказала о современных трендах в инъекционной косметологии.
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Тренд, которому не страшно время, и который всегда будет оставаться на лидирующих позициях, это натуральность и здоровье. Для организма всегда актуально восполнение витаминами, минералами и аминокислотами. Но не всегда можно их восполнить с приемами пищи. Тем более, если учитывать, в каком темпе мы сегодня живем. Человек априори не может себе позволить правильно, сбалансированно питаться. Плюс каждодневный внутренний и внешний стресс, который накладывает каждодневный отпечаток на состояние нашей кожи, и соответственно, красоты. Тогда на помощь приходят актуальные инъекционные процедуры. Уколы красоты будут актуальны всегда. Они в отличие от аппаратных методик, несут больше пользы, чем вреда.

Сейчас набирают популярность некоторые аппаратные техники. Однако почти все аппаратные методики плохо влияют на клетки-фибропласты, которые и так очень медленно восстанавливаются. После аппаратных процедур не помогут уже никакие инъекции. Поэтому косметолог посоветовала не спешить подвергать свою кожу преждевременному старению и прибегать к аппаратным методикам в возрасте 50+.

Лидирующие позиции сегодня занимает контурная пластика губ и ботокс. Процедуры заметно помолодели. Сегодня все чаще на эти процедуры приходят клиенты 15+.

Топ-10 процедур этой зимы:

1. Мезопроцедура.

Это коктейль на основе витаминов, аминокислот, минералов и некоторых растительных экстрактов, которые направлены на решение проблем кожи. В состав таких коктейлей входит цинк, кремний, витамины Б и С, аминокислоты пролин. Например6 коктейль на основе витамина С идеален для решения проблем с пигментацией, темными кругами под глазами6 тусклостью и сухостью кожи. Также он прекрасно сужает поры. Витамин С хорошо влияет на фибропласты, что способствует производству коллагена. Кожа начинает сиять. Рекомендуется курс раз в полгода из 8-10 процедур раз в 10 дней.

2. Биоревитализация.

Отличается от предыдущей процедуры тем, что она включает в себя уже готовые препараты на основе гиалуроновой кислоты с добавлением тех же аминокислот, витаминов и минералов. Важно применять только один процент гиалуроновой кислоты, не больше.

3. Ботулинотерапия.

Ботокс направлен на профилактику образования морщин и глубоких заломов, временно блокируя мышечную активность лица. Ботокс ставят в такие зоны как лоб и межбровки, гусиные лапки. Эффект будет длиться от 4 до 5 месяцев. Каждый организм индивидуален. Данную процедуру можно выполнять от 15+.

4. Процедура "Худое лицо" или ремоделирование ПЖК.

Процедура направлена на коррекцию излишков подкожно-жировой клетчатки на лице с помощью препаратов-липолитиков. Основной состав таких препаратов – это фосфат-идилхолин и дезоксиходдат натрия и такие растительные препараты как соя, кофеин, вытяжки каштана. Эти препараты безопасны и высокоэффективны. Достаточно до трех процедур.

5. Контурная пластика губ в технике "Плоский бант".

Это губы без эффекта "утки". Такие губы будут украшать лицо только в случае соблюдения правила пропорций губ. Верхняя губа чуть меньше или одного размера с нижней. Не всем губам подходит данная техника.

6. "Скулы Джоли" или контурная платсика средней трети лица.

Процелура направлена на восполнение объемов щечно-скуловой дуги. Благодаря процедуре можно убрать птоз тканей и визуально скинуть возраст. Убирает следы усталого взгляда. Эффект длится до полутора лет.

7. "Углы Джоли" или углы молодости.

Контурная пластика углов нижней челюсти сделает овал лица более четким и подтянутым. Лицо выглядит значительно моложе. Филлер ставится иглой надкожно под жевательную мышцу. Эффект сохраняется до полутора лет. Лицо становится более породистым, точеным, модельным. Процедура комфортная, не требует анестезии и реабилитации.

8. Контурная пластика носогубных складок.

Это профилактика возрастных изменений носогубного треугольника. Эффект зависит от техники и плотности препарата. Эффект сохраняется от года до полутора лет.

9. Контурная пластика заполнения носослезной борозды.

Требуется тщательная консультация врача и определение причин образования этой борозды. Чаще всего причиной является отсутствие объемов средней трети лица или птоз.

10. Контурная пластика подбородка.

Данная процедура решает проблему "индюшкиной шеи", когда короткая подбородочная кость и присутствует второй подбородок. На самом деле висит кожа по причине короткой кости. С помощью филлера врач моделирует подбородок, немного его вытягивая. Филлер вводится надкостно иглой. Лицо заметно вытянется, станет более милым и кукольным. Линия челюсти становится четкой.

Необходима консультация врача.

Фото: личный архив Юлии Бондарь

Косметология. Фото: Anyuta Rai/ Instagram.com/ Globallookpress.com
Автор: 14 января 2023, 21:58 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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