Суперфуд из Южной Америки: недооцененная польза киноа для здоровья и стройности

Польза для здоровья и стройности
1. В киноа высокое содержание белка, его рекомендовано включать в рацион Ваганов и вегетарианцев.
2. Киноа — лидер по содержанию клетчатки и фолиевой кислоты.
3. Одна порция гарнира обеспечит суточной нормой калия и магния, что полезно и для сердца и для нервной системы.
4. Киноа отлично поддерживает иммунитет, положительно влияет на гормональный фон, запускает обмен веществ и наполнит энергией.
5. Киноа восполняет дефицит железа в организме и отлично дополнит рацион при анемии 6. Киноа выводит токсины, укрепляет кости и предотвращает выпадение волос.
7. Киноа снижает уровень сахара в крови и ее могут в рационе использовать диабетики.
8. Киноа повышает настроение и благотворно влияет на нервную систему.
9. Киноа обладает средней калорийностью, ее можно использовать во второй половине дня и как отдельное блюдо для эффекта стройности и на диете.
10. В киноа большое количество клетчатки, она подавляет чувство голода и способствует расщеплению жиров Киноа может хорошо сбалансировать рацион, но не стоит ей увлекаться.
В состав ковры входят вещества, которые снижают уровень холестерина, но при этом в большом количестве токсичны. Киноа без меры может снизить способность минералов усваиваться и спровоцировать образование камней в почках. Киноа прекрасно дополнит салаты, завтраки, выпечку и гарниры в общем рационе.