Без какого продукта организм никогда не будет здоровым

Найти человека, который не знает, что правильное и сбалансированное питание – залог здоровья всего организма, практически невозможно. Соотношение белков, жиров и углеводов рассчитывают те, кто хочет похудеть, желает оставаться здоровым, полным сил и энергии. Несмотря на обилие информации о рационе, допускается масса ошибок при его формировании.

Врач-нутрициолог и кинезиолог Анастасия Шагарова, эксперт по висцеральной терапии (массажу внутренних органов) дала рекомендации нашим читателям и рассказала о том, какой продукт обязателен для ежедневного приема в пищу.

Незаменимые жиры

Многие пациенты, обращающиеся ко мне, страдают нарушением пищеварения, имеют проблемы с работой желчного пузыря. Как наладить функционирование этого важного органа, тесно связанного с печенью и оказывающего влияние на здоровье всего организма?

Человеческому организму необходимы жиры. Причем не только растительные, но и животные. Растительные, как ни странно это звучит, снижают уровень холестерина в крови. А холестерин необходим организму для выработки гормонов и ферментов. Если мы не получаем его в достаточном количестве с пищей, печень начинает самостоятельную усиленную выработку и накопление "про запас" органического соединения. В итоге уровень холестерина зашкаливает, что грозит образованием сосудистых бляшек, тромбов, атеросклероза и прочими неприятными последствиями.

Животные жиры стимулируют сокращения желчного пузыря. Если пузырь зажат, желчь не выделяется в достаточном количестве. В свою очередь, желчь необходима для пищеварения, без нее пища не переваривается, образуются гнилостные отложения, воспалительные процессы. Не усваиваются и необходимые питательные вещества, витамины и минералы, даже если употреблять их в достаточном количестве в составе пищи или витаминных комплексах.

Жиры способствуют выработке ферментов и гормонов. Без них корректная работа половой системы, беременность и стабильный гормональный фон невозможны. Наконец, жиры блокируют гормон стресса – кортизол. Кусочек сала или масла поднимает настроение и успокаивает нервную систему.

Ежедневная жировая норма соразмерна массе тела. Например, человеку с весом 60 кг необходимо 60 г жиров в соотношении 30% (животных) к 70% (растительных).

Кирпичики для постройки здоровья

Сосуды, мышцы, кожа – все это состоит из белка. При нехватке этого органического вещества появляются такие проблемы, как варикоз (из-за ослабленности стенок сосудов), истощенность мышечного корсета, что приводит к оседанию позвоночника. Отсюда вытекают такие заболевания, как сколиоз, остеохондроз и прочие нарушения функциональности опорно-двигательного аппарата.

Ежедневно организму требуется 1,5 грамма белка на 1 килограмм массы тела. Эта норма подходит тем, кто не занимается активными видами спорта и не работает с повышенной физической нагрузкой. Остальным необходимо составлять персональную таблицу соотношений белков, жиров и углеводов.

Тот самый необходимый продукт в рационе

Продукт, а вернее продукты, которые необходимо регулярно вводить в меню те, которые обеспечивают норму белка и животных жиров. Без регулярного приема в пищу мяса, морепродуктов и рыбы невозможно поддерживать организм здоровым и сбалансированным.

В 100 граммах мяса содержится примерно 20 граммов белка. Зная это, а также необходимую норму потребления белка в день (как указано выше – 1,5 грамма на 1 кг веса человека), можно легко высчитать личную суточную норму.

Есть продукт необходимо в первой половине дня, употреблять его на ужин категорически не рекомендуется. Дело в том, что мясо переваривается долго, в течение шести часов. Чтобы избежать гнилостных отложений, в качестве гарнира к нему необходимо добавлять овощи.

Оптимальное соотношение продуктов: на одну часть мяса должно приходиться две части овощей. Причем последние лучше обрабатывать термически – отваривать или тушить. Это исключает вероятность брожения в кишечнике, раздражения слизистых и воспалений.

Общие советы по планированию меню

Итак, как правильно составить меню на день? Утро лучше начинать с белково-жирового завтрака. Причем утренний прием пищи обязателен, и должен быть максимально полноценным. Он дает заряд энергии и сил на весь день.

Отличный выбор для завтрака – каши (особенно безглютеновые и безмолочные киноа и гречка), красная рыба, омлет, авокадо. Эти продукты насыщают организм полезными углеводами, из которых выделяется энергия, они же запускают гормональную систему.

В течение дня рекомендуется употреблять как минимум три вида полезных растительных масел (кунжутное, оливковое, льняное и другие), норму мяса с овощами.

В конце дня следует выбирать продукты полегче, а ужинать не позже, чем за четыре часа до сна. Мясо птицы, яйцо – прекрасный выбор для вечернего рациона. Кстати, легкий ужин – решение для тех, кто не может завтракать по утрам. Если отказаться от плотного насыщения вечером, наутро гарантирован аппетит.