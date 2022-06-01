Куда сходить в Москве: афиша с 5 по 12 июня

Первый месяц лета в Москве полон разнообразных культурных событий. Театры, концерты, выставки – глаза разбегаются. Сориентироваться в потоке интересных мероприятий поможет обзор "Дни.ру".

КОНЦЕРТ

Николай Носков

Невероятно сильный и чувственный голос Николая Носкова неизменно будоражит слушателей — достаточно вспомнить его чарующую "Ночь" на стихи Владимира Маяковского. Все нюансы изысканных композиций артиста в полной мере можно будет прочувствовать на этом концерте. Ряд произведений прозвучит в новых акустических версиях: торжественная "Дай мне шанс", медитативный "Снег", успокаивающая "Это здорово", обнадеживающая "А на меньшее я не согласен" и другие песни. А композиция "Живой" стала его персональным гимном и примером того, как не сломаться под грузом самых неблагоприятных обстоятельств. Специальными гостями концерта станут IVAN и Виктор Дробыш.

10 июня, Зеленый театр ВДНХ.

"Время джаза"

С легендарными джазовыми стандартами и оригинальными интерпретациями классических произведений выступит Большой Джазовый Оркестр Петра Востокова. Петр Востоков – один из самых талантливых музыкантов молодого поколения, стремительно взлетевших на музыкальный олимп. Участник многочисленных джазовых фестивалей, как в России, так и за рубежом (Дюссельдорф, Стамбул, Баку, Тбилиси и др.), выпускник МССМШ им. Гнесиных и РАМ им. Гнесиных, он быстро занял лидирующие позиции среди джазовых музыкантов молодого поколения. Петр уже солирует в трех важнейших московских биг-бэндах и весьма активен на клубной джазовой сцене.

7 июня, Московская консерватория.

Перукуа и ее "Голос любви"

Традиционно австралийская певица Перукуа приглашает своих поклонниц отметить наступление лета. В этот раз зрителей ждет невероятное мультимедийное шоу – голограмма из световых частиц, которая повторяет движения артистки на сцене; трансляция на потолок зала проекции звездного неба с эффектом падающих звезд; цветовое и графическое оформление концерта будет "считывать" движения Перукуа и звук ее голоса и меняться в зависимости от эмоций. Дополнительное звуковое оборудование 360° с эффектом психоакустики позволит распределить звук по всему залу. Организаторы концерта подчеркивают, что 5 июня в Крокус Сити Холле будут особенно рады видеть женщин и обещают, что приятные сюрпризы для зрительниц начнутся уже в фойе. Для предстоящего концерта певица подготовила несколько премьер, над которыми трудится международная команда саунд-продюсеров и звукорежиссеров.

5 июня, "Крокус Сити Холл".

ПРЕМЬЕРА

"Дядя Жорж"

"Дядя Жорж" — постановка, которая родилась в результате работы Сергея Газарова над двумя чеховскими пьесами – "Леший" и "Дядя Ваня" .Произведения, созданные Чеховым в разное время – интерпретации одного сюжета. Совпадает даже фамилия главного героя – Войницкий, но различаются имена: Егор (или Жорж) в "Лешем", Иван в "Дяде Ване". Сценическая версия Сергея Газарова содержит исключительно чеховский текст. Такое оригинальное решение режиссер объясняет желанием рассказать эту историю по-своему, с точки зрения человека XXI века. Важная роль в спектакле отведена сценографии, над которой работает художник Александр Боровский, а также музыке, написанной известным композитором Алексеем Айги. Костюмами спектакля занимается Мария Боровская. На главные роли Сергей Газаров пригласил Федора Лаврова, Александру Марееву, Сергея Климова, Юрия Васильева, Сергей Серов, Юрия Нифонтова, Сергей Шнырев и других.

9 июня, Театр Сатиры.

СПЕКТАКЛЬ

"Задняя часть слона"

Главный герой этой сатирической комедии — неудачливый актер, играющий в театре не Гамлета, не дядю Ваню… а заднюю часть слона в детском утреннике. Его жена собирается эмигрировать в Израиль, его эта идея не вдохновляет, но и жизнь в родной стране тоже не радует. Однажды к нему пришли «вежливые люди» и сделали ему предложение, от которого невозможно отказаться. В интересах госбезопасности артист начинает работать «под прикрытием», изображая беглого губернатора-коррупционера. В главной роли — прекрасный комедийный артист Юрий Чернов.

11 июня, "Школа современной пьесы".

ВЫСТАВКА

"Золотой век Юрия Григоровича: жизнь как конкурс"

Этот выставочный проект проводится в рамках XIV Международного конкурса артистов балета, который состоится с 3 по 11 июня 2022 года в Большом театре. Он посвящен 95-летнему юбилею его бессменного художественного руководителя, народного артиста СССР, хореографа Юрия Григоровича. В дни конкурса жители и гости столицы смогут увидеть свыше 70 уникальных фотографий из фондов Бахрушинского музея, архивов конкурса и личного архива знаменитого фотохудожника Михаила Логвинова. Особое место в экспозиции займут фотопортреты Юрия Григоровича и сцены его репетиций с выдающимися мастерами советского и российского балета, а также фотографии театральных афиш к постановкам хореографа из собрания Бахрушинского музея.

С 1 по 15 июня – пешеходная зона на ул. Арбат, 28; с 3 по 11 июня – выставочные зала Исторической сцены Большого театра.

Александр Пономарев: "Без берегов"

Александр Пономарев — бывший моряк, художник, куратор, организатор первой Биеннале современного искусства в Антарктиде. В 2007 году он представлял Россию на 52-й биеннале современного искусства в Венеции. Все работы и проекты Пономарева всегда связаны с морем, а основные средства его художественного самовыражения — это вода и энергии пространства. Весь мир знает Александра Пономарева как автора проектов в самых неожиданных местах. Например, в 2006 году подводная арт-лодка Пономарева всплыла прямо в фонтане сада Тюильри напротив музея Лувр, а через пятнадцать лет арт-объект "Уроборос" был установлен на плато в Гизе рядом с египетскими пирамидами. Выставка "Без берегов" даст посетителям представление о системе координат художника и возможность сфокусироваться на важных для него сложных ландшафтных инсталляциях — на выставке в Музее Москвы их будет три. Под открытым небом будет установлен "Икар" — двухтонная железно-цементная птица, созданная специально для выставки. Внутри выставочного пространства появятся два корабля: судно изо льда Concordia, впервые представленное в павильоне Антарктиды в Венеции в 2014 году, и перевернутый корабль "Теория струн", корпус которого сделан из специального бетона, замешанного на вулканическом пепле.

8 июня — 10 августа, Музей Москвы.

ФЕСТИВАЛЬ

"Новое Радио ДВИЖ"

Участники популярной группы "БАНД’ЭРОС". исполнят свои суперхиты и суперновинки. На сцене в живом исполнении прозвучат самые известные песни коллектива: "Коламбия Пикчерз не представляет", "Манхэттен", "Дорога к тебе" многие другие. Присоединиться к участникам и гостям фестиваля, собирающего на своей сцене топовых артистов, можно каждую пятницу до конца июня. Вход свободный.

3 июня, фудмолл "Депо".

"Джазовое лето"

Центральный рынок на Рождественском бульваре совместно с народным артистом РФ Сергеем Жилиным открывает прием заявок на участие в фестивале "Джазовое лето". Главный приз – музыкальный контракт на полгода с Центральным рынком и выступление на одной сцене с артистом на закрытии фестиваля. "Джазовое лето" – это территория живой музыки, вкусной еды и позитивной атмосферы. Каждый вечер июня с четверга по субботу гости смогут услышать живые выступления джазовых коллективов от классического джаза в исполнении знаменитых музыкантов России до альтернативного и экспериментального. Принять участие в проекте могут джазовые исполнители и джаз-бэнды, а также вокально-инструментальные коллективы. Для этого до 15 июня необходимо направить заявку с информацией о себе на почту info@mk-production.ru, а также записать видео и опубликовать на своей странице в социальной сети.

С 5 июня.

"Большая уха по-царски"

Традиционный мастер-класс по приготовлению "Большой ухи" снова приходит на площадку фестиваля "Рыбная неделя в Москве". Ведущие "Радио Дача" Таня Фишер и Илья Муромов и шеф-повар рыбного ресторана "ERWIN.РекаМореОкеан" Андрей Палесика проведут кулинарный мастер-класс по приготовлению ароматной ухи из стерляди с белыми грибами и на бульоне из петуха. В центре Москвы сварят 100 литров вкуснейшей ухи, а попробовать ее сможет каждый желающий! После гастрономического шоу начнется большой праздничный концерт со звездами "Радио Дача". Со сцены свои хиты гостям фестиваля подарят Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Александр Айвазов, группа "Чили", IVAN, Александр Добронравов и другие артисты.

4 июня, 13 часов, Тверская площадь.

СКОРО

"Лолита. Вплоть до смерти и после"

Эти два современные одноактные балета – балетмейстерский дебют Татьяны Василишеной–Кабо – талантливого молодого хореографа, выпускницы Российской академии театрального искусства, ученицы народного артиста СССР Вячеслава Гордеева. Первый балет поставлен по мотивам нашумевшего романа "Лолита" Владимира Набокова. Сюжетом второго балета "Вплоть до смерти и после" послужила самая известная пьеса представителя литературного экзистенциализма Жан-Поль Сартра "За закрытыми дверями". "Мне хотелось языком пластики порассуждать о вечном: о любви и ненависти, о преступлении и раскаянии. Обозначить ту грань, после которой стремление человека достичь гармонии с самим собой и обществом, сменяется хаосом и саморазрушением сознания". – комментирует творческий замысел постановщик.

14 июня, Губернский театр.

"Свободная пара"

Когда-то муж предложил жене жить в браке по законам свободной пары — без взаимных обязательств в верности и любви, ибо только так, по его мнению, можно сохранить честные и долгие супружеские отношения. Однако муж вовсе не предполагал, что когда-нибудь и его жена воспользуется заключенным между ними договором и заведет себе любовника… В главных ролях — Мария Аронова и Борис Щербаков.

22 июня, ЦКИ "Меридиан".

КОНКУРС

"ПУШКИН LAB"

Московский драматический театр имени А.С. Пушкина объявляет прием режиссерских заявок для участия в проекте "ПУШКИН LAB". Он призван не только привлечь внимание молодых режиссеров к творчеству Пушкина, но и способствовать поиску новых форм и средств сценической выразительности, дать возможность иначе взглянуть на тексты классика русской литературы. Пять режиссеров реализуют свои идеи на сцене столичного театра, получив уникальный опыт работы с одной из лучших трупп. Основой эскиза может стать любое произведение Пушкина. После каждого показа пройдет публичная дискуссия с участием зрителей и представителей профессионального сообщества.

С 15 июня по 15 августа.