Куда сходить в Москве: самые интересные события праздничных дней весны

Впереди у всей страны три праздничных выходных дня. Проведите их интересно и с пользой благодаря подборке "Дни.ру"! Мы собрали для все события, которые нельзя пропустить!

ТЕАТР

"Неслучайная встреча"

Достоевский, Чехов, Гроссман будут царить на одной сцене с Фимой из "Ликвидации", присяжным из драмы "Двенадцать" и Короном из "Жмурок" — такой он, Сергей Маковецкий! Один спектакль — и уникальная возможность непосредственно пообщаться с актером, услышать истории рождения культовых образов артиста через призму ярких встреч, жизненных драм, здорового актерского "безумия" — и увидеть более десятка образов, созданных артистом в театре и кино. Продюсер: Леонид Роберман.

6 марта, ММЦ "Планета КВН".

"Апельсины и лимоны"

Хотите заглянуть за кулисы театра и узнать, как и чем живут актрисы? Этот спектакль приоткроет для вас эту дверцу. Главная героиня, некогда блистательная актриса Джудит Блисс, уже год как оставила сцену, но никак не может привыкнуть к тихому загородному существованию – она живет в своем, особом мире, где грань между реальностью и творческой фантазией иногда не видна. Каждый вечер в жилах актрисы начинает волноваться кровь, закипают страсти, и вот уже гостиная ее дома превращается в театральные подмостки, а члены семьи и гости – в участников очередного спектакля. Мысль проста: из театра можно уйти, но выгнать театр из себя невозможно. В главной роли – Вера Алентова.

6 марта, театр имени Пушкина.

"Ложные признания"

Что работает лучше – женская интуиция или мужская логика? Проверьте это на спектакле "Ложные признания". Вас ждет интереснейший ребус из неловких недоразумений, смешной путаницы и, конечно, ложных признаний. В дом богатой вдовы Араминты поступает на службу молодой адвокат Дорант — он беден, но хорош собой и решительно настроен завоевать сердце женщины. Дядя Доранта, не подозревающий о желаниях юноши, хочет женить его на деловитой компаньонке Мартон. А мать Араминты мечтает выдать дочь за аристократа. Что движет героями — корысть или искренние чувства? В ролях: Виктория Исакова, Вера Алентова, Федор Левин.

8 марта, театр имени Пушкина.

ВЫСТАВКА

"Обратная молитва"



Художник-концептуалист Евгений Гриневич представляет трогательную экспозицию в необычном для российского арта формате четырех пространственных инсталляций. Концепция выставки построена вокруг простой фразы "Мама, я тебя люблю!" и является метафорической визуализацией гимна материнству.

До 27 марта, Дом-музей Марины Цветаевой.

КОНЦЕРТ

Карла Бруни

Любители чувственных мелодий и французского шика по достоинству оценят новое шоу Карлы Бруни, которое пройдет в рамках тура, посвященного ее альбому Carla Bruni. Известная супермодель топовых подиумов 90-х, вторая по популярности французская певица и обладательница платиновых альбомов исполнит искренние романтичные композиции на "языке любви".

8 марта, Московский международный Дом музыки.

ПРИРОДА

"Репетиция весны"

На крупнейшем в России зимнем цветочном фестивале представят свыше 10 тысяч тюльпанов, а также нарциссы, крокусы, гиацинты, мускари, лилии, луки, персик, ландыши, сирень, подснежники, вишня, сакура, магнолии, миндаль и другие растения. Специально к праздничным датам с помощью особых методик луковицам обеспечивает ускоренное созревание, благодаря чему растения зацветают на 2 месяца раньше природного срока.

До 13 марта, ботанический сад МГУ "Аптекарский огород".