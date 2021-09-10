Свинина по-португальски: готовим мясо по рецепту шеф-повара Рамзи

Известный британский шеф-повар Гордон Рамзи славится своими оригинальными и очень вкусными блюдами.

Рамзи знаком публике не только как повар, но и как ведущий нескольких кулинарных программ. Рецепт аппетитной свинины знаменитый кулинар добыл в Португалии и поделился им со зрителями в своем авторском шоу "Путешествия с Гордоном Рамзи".

Ингредиенты:

450 г свинины, 3/4 стакана лука-шалота, 2 зубчика чеснока, 2 стручка перца чили, 2 красных болгарских перца, 2 стакана помидоров черри, 450 г морских моллюсков вонголе, 230 г бэби-картофеля, 230 г колбасок Чоризо, 1 стакан томатного пюре, 3/4 стакана рыбного бульона, 4 ст. л. сливочного масла, 2 стакана белого сухого вина, 1 ст. л. свежего тимьяна, 2 ст. л. оливкового масла, цедра лимона для украшения, багет для подачи, соль и перец (по вкусу).

Способ приготовления



1. Свинину нарезаем тонкими полосками и солим. Разогреваем оливковое масло в чугунной кастрюле и частями обжариваем в нем мясо до тех пор, пока весь жир не вытопится.

2. Чоризо нарезаем кольцами толщиной 5 мм и также обжариваем до золотистой корочки и характерного хруста. Откладываем в сторону.

3. В той же кастрюле обжариваем до мягкости мелко нарезанный лук-шалот с щепоткой соли.

4. Добавляем к луку измельченный чеснок, очищенный от семян и мелко нарезанный перец чили, нарезанный кубиками болгарский перец и жарим пару минут до появления яркого аромата.

5. Добавляем к овощам черри и ждем, пока они лопнут. Затем вливаем 1 стакан вина и тушим до тех пор, пока жидкость не уменьшится в объеме вдвое.

6. Вливаем томатное пюре и тушим около 10-15 минут, затем добавляем вонголе, бульон, тимьян и еще 1 стакан вина. Закрываем кастрюлю крышкой и варим до тех пор, пока моллюски не раскроются – на это уйдет несколько минут. Оставшиеся закрытыми моллюски нужно удалить.

7. Возвращаем в кастрюлю свинину и колбаски, добавляем порезанный на половинки картофель, варим до готовности. Солим, перчим, добавляем сливочное масло.

8, Украшаем готовое блюдо лимонной цедрой и подаем с поджаренным багетом.

Вкуснейшее блюдо от Гордона Рамзи готово!