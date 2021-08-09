Патрикам добавили европейского лоска и ближневосточных специй

На Патриарших прудах заработал ресторан Grace bistro с кухней от Владимира Чистякова.



Столичный ресторанный рынок переживает нелегкие времена – связанные с пандемией ограничения все время корректируют работу уже существующих проектов и меняют планы по запуску новых. Тем не менее, рестораторы не опускают руки, но ищут новые форматы и исследуют скрытые возможности, делая ставку, например, на яркие вкусы, запоминающуюся еду и позитивный антураж.

Такой подход в полной мере реализован в Grace bistro, совсем недавно открывшегося на Спиридоновке. В ресторане много воздуха, а огромные окна во всю стену буквально заливают все пространство светом. За кухню отвечает Владимир Чистяков, хорошо известный москвичам по многолетней и весьма успешной работе в Buro.Tsum, чья популярность в значительной степени держится как раз на характерной чистяковской гастроэкспрессии, подкрепленной яркими азиатскими соусами.

В Grace все спокойней и сдержанней, но изящней и тоньше. Сложные соусы уступили место специям и комбинированным приправам с участием перцев, гвоздики, кардамона, имбиря, зиры, кориандра, мускатного ореха, да еще всякой экзотики типа ажгона и руты. В тарелке Юго-Восточная Азия сменилась Магрибом, в игру вступили дукка, мухамарра (в западной Турции больше известная как акука), харисса, бербере… В Москве эти вещи не так чтобы сильно распространены, поэтому внимание заинтересованных гурманов наверняка привлекут и сами по себе. Но куда интересней то, как они работают с разными продуктами.

Меню получилось довольно большим – только под raw отведена целая страница, где нашлось место таким разным, но хорошо сконструированным блюдам, как тартар из лосося с соусом из зеленого чили и дукка, карпаччо из маринованной говядины с жареным черным перцем и наршарабом или крудо из авокадо с салатом корн.

Но на самом деле каждый раздел заслуживает внимания, ибо везде есть что-то запоминающееся. На закуску предлагают, например, пряную чечевицу с овощами, зеленью и греческим йогуртом, цветную капусту с соусом из тахини или запеченный баклажан с лимонным песто и креветками.

В основном разделе найдутся телячьи щечки с нутом бахара, запеченный осьминог с овощами и тахини, запеченный цыпленок дукка и сибас с жареным фенхелем.

Есть в Grace и пасты – Чистяков все же никогда не отходит слишком далеко от европейской кухни – но, опять же, с изящным ближневосточным колоритом, как во фреголе с жареными кальмарами и черными лисичками или в паккери со сморчками.

Десерты, пожалуй, больше любого другого раздела являют собой реверанс в сторону Европы. Тарт, панакотта, чизкейк, Павлова… Все на месте, все вполне узнаваемо, но опять же чуть докручено. Например, "Прага" собрана из пропитанных сиропом личи шоколадных коржей, нежнейшего шоколадного мусса и свежих ягод в малиновом кули. Чизкейк надежно укрыт манговым "тартаром", а лавандовый ганаш дополнен кусочками манго и киви. Единственный привет Ближнему Востоку – халва с розой и фисташками.

Средний счет – 3000 рублей.