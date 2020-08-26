Причины развития токсичных отношений

Полностью раствориться в партнере, жить его интересами, желаниями и потребностями – это не идеальный вариант глубочайшей любви, а пример созависимых отношений. Сильный, яркий и харизматичный одиночка, не подпускающий никого к сокровищам своей души, – вовсе не заколдованный принц, ждущий вашего поцелуя для разрушения темных чар. Это контрзависимый тип, общение с которым ничего кроме ущерба вашей личности не принесет.



Врач-психотерапевт, психиатр Айна Громова стирает романтический ореол с типажей созависимых и контразависимых персонажей и объясняет, откуда берутся токсичные люди и токсичные отношения, и как перестать быть ядовитой личностью.



Сладкий и горький ЯД

Какую бы приставку вы ни использовали к слову зависимый ("со" или "контр"), сути она не поменяет. Основой личности такого человека будет зависимость. Явление, в принципе исключающее положительное толкование. Потому что в его основе – яд. Правда, в случае созависимых он сладкий, а контрзависимых – горький. Сладкий, поскольку драпируется в абсолютное служение партнеру и подчинение его потребностям. А горький, так как заставляет преодолевать бесконечные препятствия на пути к неприступному идеалистическому образу.

По сути же, созависимость и контрзависимость – это отклонения в формировании личности, способные отравить жизнь любому визави. Потому что ничего, кроме нездоровых, непродуктивных и глубоко токсичных отношений такие люди построить не могут.

Созависимые "душечки"

Классический пример личности, сформированной по типу созависимости – героиня чеховского рассказа "Душечка" Оленька Племянникова. Она растворяется сначала в мужьях, полностью впитывая их ценности, интересы и жизнь, а потом, окончательно овдовев, и в мальчике-гимназисте, за которым присматривает.

То есть созависимая личность прикрепляется к своему партнеру, как рыба-прилипала, живет только его жизнью, полностью нивелирует свое "Я", свои интересы, потребности, желания. И дело не в тотальном альтруизме, а в тотальном отсутствии личности. Поэтому отсутствие "самого себя" созависимый часто прикрывает некой социальной ролью – жены или мужа, матери или отца, которую исполняет неистово. Но ограничить всю специфику личности какой-то одной ипостасью – это слишком мало. Каждый человек в норме должен быть реализован в различных сферах.

Созависимый же не знает, кто он, чего он хочет, и как должен действовать. И ищет свою реализацию через других людей: их жизнь, их эмоции, их целеполагания. Он не умеет сам себя радовать, успокаивать и оценивать, а радуется, успокаивается и получает оценку только через (за счет) других. Он паразитирует и больше всего на свете боится потерять источник "подкормки". Поэтому начинает душить свою "пищу" любовью и контролем. Выдержать такое крайне сложно, и, как правило, партнеры созависимых рано или поздно устают и покидают их.

Контрзависимые: другой полюс той же проблемы

Контрзависимые, наоборот, внутренне устроены по принципу: мне никто не нужен. Это, как правило, успешные люди, очень продвинутые и реализованные в каком-то одном навыке. Они амбициозны, знают себе цену, понимают, что отличаются от большинства, достаточно эгоцентричны и считают, что близкие отношения – это не та сфера, где они могут чувствовать себя спокойно и уверенно.

Будучи стопроцентно реализованы в какой-то одной области, обычно профессиональной, имея мощную материальную базу и здоровье, они сознательно не хотят идти в глубины отношений, потому что понимают, что здесь они крайне уязвимы. Они боятся боли, и не открывают свое сердце партнеру, а если настаивать, то просто уходят.

Дело в том, что контрзависимый больше всего боится потерять в отношениях самого себя. И чтобы этого не случилось, он будет постоянно выискивать в партнере недостатки, игнорировать его интересы, демонстрировать недоверие и проявлять нарциссизм. То есть создавать мощную базу аргументации для потенциального разрыва.

Реверс и аверс

По факту, созависимые и контрзависимые – это аверс и реверс: две стороны одной медали, где общее содержание – отсутствие полноценно сформированной личности.

Одни, не имея себя, растворяются в другом, а другие, понимая, что склонны раствориться, защищаются отторжением. Но изначально самого себя не имеют ни те, ни другие.

В норме здоровая личность обладает необходимым функционалом: умеет самостоятельно себя радовать, успокаивать и оценивать, реализована в основных направлениях (имеет профессиональные интересы, друзей, личные отношения, занятия для души), здраво рассуждает и в состоянии строить отношения, в которых получает столько же, сколько отдает, не паразитирует, потому что способна "прокормить" себя в эмоциональном, психологическом и материальном отношении самостоятельно.

Здоровая личность видит и адекватно оценивает обратную связь от партнера, может грамотно на нее реагировать и соответственно строить счастливые отношения. Ни контрзависимые, ни созависимые на это не способны.

Что делать

В бесплодной надежде построить здоровые отношения можно до бесконечности "работать" аппаратом искусственного дыхания для созависимого и рыцарем в сияющих доспехах, штурмующим неприступную крепость души контрзависимого. Ничего не изменится, пока каждый не наполнит себя… собой.

Созависимым и контрзавивисмым следует поработать над тем функционалом своей личности, которого им не хватает. И в этом им поможет грамотный психотерапевт. В терапию должны войти методики, которые позволят сформировать здоровую самооценку, навык правильного восстановления себя, способность самостоятельно себя успокаивать и радовать. То есть научат людей регулировать себя и понимать, как можно строить отношения на равных.

