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Lifestyle
Грузинская кухня и итальянские страсти: в Москве открылся необычный ресторан

Грузинская кухня и итальянские страсти: в Москве открылся необычный ресторан

Фото: Пресс-служба
О постепенном возвращении столичного общепита к нормальной жизни после пандемии можно судить не только по заметному оживлению ресторанных кластеров вроде Лесной или Патриков, до отказа забитым верандам и почти позабытому "полному резерву" пятничными вечерами. Куда более важным является появление новых проектов, ибо открываться в глубокий кризис не рискуют даже бывалые рестораторы.
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Новые заведения – как лакмусовая бумажка: точка максимального падения пройдена, последствия кризиса еще заметны, но уже не смертельны для бизнеса. Можно и нужно жить завтрашним днем.

Кажется, первым новым рестораном в постковидной Москве стала Mama Tuta опытнейшего петербургского ресторатора Арама Мнацаканова. Столичную версию проекта, успешно работающего в Северной Пальмире с 2018 года, открыли в начале июля на Малой Бронной. Заведение позиционируется как ресторан грузинской кухни, что верно лишь отчасти. Традиционная и хорошо узнаваемая кавказская основа здесь органично дополнена средиземноморскими влияниями (страстная любовь Мнацаканова к Италии хорошо известна всем, кто хоть раз побывал в его Probka) и доведена до блеска отточенными французскими техниками.

Фото: Пресс-служба

Концепт-шефом проекта является Гиа Хучуа, некогда блиставший в "Адской кухне", а теперь сполна раскрывший свой талант на кухне куда более мирной, но не менее ответственной.

Меню в ресторане лаконичное – не более тридцати позиций, но каждая тщательно продумана, проработана и зачастую переосмыслена. И если джонджоли выглядят еще вполне привычно, хотя и дополнены свежими томатами, а приправлены ароматным кахетинским маслом, то пхали из шпината вместо перемолотой массы уже представляют собой целиком замаринованные побеги. При всей необычности формы попадание во вкус, тем не менее, совершенно точное.

Фото: Пресс-служба

Хочется добротной грузинской классики? Пожалуйста! Тут подают отличный хачапури по-аджарски (лодочка) из тончайшего хрустящего теста и щедрой начинкой. Или чакапули из ягненка – в нежный бульон здесь добавляют изрядное количество эстрагона, что бодрит, согревает и поднимает настроение одновременно. Или баже с курицей (счастье, что хоть где-то его, наконец, не путают с сациви) – и таким деликатно-пряным соусом, что в итоге его непременно захочется доесть, обмакивая в аппетитную орехово-сливочную массу кусочки свежеиспеченной лепешки шотис пури.

Впрочем, модерна в меню тоже с избытком. В этом легко убедиться, отведав, например, равиоли с кучмачи и густым остропряным соусом, месхури с бараниной, равиоли с телячьими мозгами или страшно популярные минихинкали с говядиной в сопровождении насыщенного перечного соуса. А еще Хучуа готовит отличный тартар в грузинском стиле – с пряными травами, мелко порубленным луком и маринованными овощами. Италия не Италия, Грузия не Грузия, но очень вкусно.

Фото: Пресс-служба

Порции в Mata Tuta довольно большие. Но независимо от того, что заказывает гость, в качестве комплимента ему непременно подают свежайшую лепешку из тонэ, а к ней плошку ароматного подсолнечного масла, сдобренного сванской солью. Эта незамысловатая и проверенная временем комбинация, типологически восходящая к средиземноморской традиции, но собранная из кавказских продуктов – настоящая гастрономическая радость. Однако есть опасность наесться сразу. Или заказать еще.

Десертное меню совсем короткое и такое же космополитичное – в грузино-итальянских тонах. Но чизкейк из мацони вполне убедителен. А еще непременно стоит попробовать шарик сорбета или мороженого. То и другое здесь очень правильной, однородной текстуры, деликатное и не приторно сладкие.

Средний счет – 1 500 рублей.

Автор: 18 августа 2020, 15:32

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Елена Яковлева
Ответить
Как вкусно написано! Сразу захотелось посетить этот ресторан.
1

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