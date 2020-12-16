Рестораны Новикова оценили коньяк из Коктебеля

Последние несколько лет в России сохраняется тренд на использование локальных продуктов в ресторанном меню. Не остаются в стороне и заведения Novikov group ресторатора Аркадия Новикова. Они сотрудничают более чем с 20-ю российскими хозяйствами и поставщиками. Теперь посетители ресторанов Novikov group смогут насладиться коньяком от дома "Коктебель" – одного из старейших отечественных производителей благородного напитка.



Амбассадором коньячного дома "Коктебель" является бизнесмен и ресторатор, соратник Аркадия Новикова Александр Сорокин. Благодаря ему появились такие интересные и популярные проекты, как GQ Bar, Tatler Club, "Магадан".



Сорокин регулярно приглашает к себе известных поваров. Вместе они готовят закуски для коньяка. "Например, недавно мы очень хорошие закуски делали с шеф-поварами ресторанов "Клево", "Магадана", "Сыроварни", – рассказал бизнесмен.

То, что коньяк нужно заедать лимоном или шоколадом, Сорокин считает стереотипом. За пару минут опытный повар может приготовить брускетту, икру морских ежей с печенью трески, сырную закуску. Все это прекрасно сочетается с благородным напитком.

Авторская кухня развивается очень быстро, и сегодня гастрономические стандарты стремительно уходят в прошлое, признается ресторатор. "Кто-то может заедать коньяк стейком, и замечательно", – отмечает бизнесмен.

Посетителям своих ресторанов Novikov Group всегда предлагает только лучшее, поэтому не смогла обойти вниманием коньяк от "Коктебель". Сорокин уверен: посетители по достоинству оценят благородный напиток от одного из старейших коньячных домов России. Ресторатор напомнил, что производством коньяка в Коктебеле занимаются с 1959 года

"Некоторые коньячные спирты лежат в Коктебеле в бочках еще с 60-х годов прошлого века, что позволяет выпускать очень достойные старые коньяки с выдержкой вплоть до 30 лет, где 30 – это лишь минимальный возраст дистиллята в купаже", – сказал Сорокин в интервью РБК.

В нашей стране коньяк всегда считался элитным напитком. По словам бизнесмена, в его семье благородный напиток всегда был атрибутом праздничного стола.

После распада СССР нашу страну наводнили иностранные алкогольные напитки – интерес к коньяку стал ниже. Но сейчас популярность благородного напитка возрождается.

"И коньячный дом "Коктебель", на мой взгляд, очень правильно двигается в направлении популяризации коньяка", – уверен Сорокин.

История промышленного виноделия в Коктебеле началась в 1879 году. Благородный напиток производится в "стране коньяков" на южном берегу Крыма. Это уникальная по своей природе местность на склоне древнего вулкана Кара-Даг.

В хранилищах "страны Коктебель" находится около 3,5 тысячи бочек с высококачественными коньячными спиртами различной выдержки. Самые старые из них заложены около 60 лет назад. В линейке "Коктебель" – широкий выбор коньяков, начиная от ординарных, до старых и очень старых напитков.