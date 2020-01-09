Необычный ресторан открыли в старинном погребе

Одно из таких заведений открылось в декабре в старинном особняке Ушаковых, что на Большой Никитской. Собственно, даже не в доме, а в его просторном погребе с могучими стенами и сводчатыми потолками. Вероятно, именно поэтому его и назвали Bodega. Впрочем, немного простоватое название не должно сбивать с толку. Речь идет о вечернем ресторане с хорошо продуманной концепцией.
Здесь все построено вокруг вина. Просторная винная карта удачно сочетает и признанную классику, и позиции, отражающие актуальные тенденции (органика, биодинамика, оранж, петнаты). Здесь вдоволь и старой Европы, и самых разных новосветских вин.
За кухню отвечает Фабио Анчелотти, до того успевший поработать в таких важных для Москвы проектах, как WhiteRabbit и AQKitchen. Поэтому еда здесь очень современная, яркая, броская, и, несомненно, вкусная. Актуальное меню небольшое, но выверенное и полностью, что называется, winefriendly.
На закуску гостям предлагают несколько видов пряных тартаров, бускетту с прошутто, перчики падрон под манговым соусом и нежную буррату, которую сервируют на хрустящей граноле с хурмой.
Если хочется чего-то более основательного, то можно выбрать мидии в винном соусе, феттуччине с лососем и ботаргой или ризотто (традиционное – с белыми грибами, и модерновое – с татаки из лосося и красной икрой).
Раздел основных горячих блюд совсем короткий (впрочем, его планируют расширить уже в ближайшее время). Но запеченные язычки ягненка с табуле и томленые говяжьи щечки с булгуром определенно заслуживают внимания.
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