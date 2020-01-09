Необычный ресторан открыли в старинном погребе

Популярность винной культуры в Москве продолжает уверенно набирать обороты. Все больше людей, заметно уставая от неизбежной столичной суеты, предпочитают проводить свободные вечера в каком-нибудь тихом и уютном месте за неспешной беседой с бокалом вина и вкусной едой. Не удивительно, что винных ресторанов в самых разных форматах только прибывает.

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