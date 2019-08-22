Ученые разрушили миф об одиноких кошатницах

Американские ученые развеяли миф о том, что хозяйки кошек одиноки и страдают депрессией. Так, в исследовании, опубликованном в британском журнале Royal Society Open Science подробно описан эксперимент, который поставил специалисты.
В исследовании приняли участие 450 женщин и 111 мужчин. 47% опрошенных сообщили, что держат дома животных. Собаки живут у 184 участников исследования, кошки – у 31. Оба вида домашних питомцев содержат 49 человек, но при этом нет никаких оснований делать вывод, что владельцы кошек больше других страдают от депрессии, тревоги или переживаний, связанных с близкими отношениями, подчеркнули ученые.
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