Концерт группы Whitesnake в Москве: "Дни.ру" раздают билеты

Лидер всемирно известной группы Whitesnake объявил о мировом турне 2019 года Flesh & Blood. Коллектив выступит в полном составе и порадует поклонников хитами. Также артисты представят новый альбом.
"Мы действительно взволнованы и с нетерпением ждем возможности сыграть перед российскими поклонниками, а также вместе с ними отпраздновать 40-летний юбилей Whitesnake", – сообщил основатель группы Дэвид Ковердейл.
За сорок лет творческой деятельности группа переживала разные периоды, однако концерты всегда проходили на высшем уровне.
Попасть на выступление группы Whitesnake 17 июля очень просто. Достаточно выполнить три простых условия:
- подпишитесь на наш аккаунт в Instagram;
- поставьте лайк под последними тремя постами;
- отметьте в комментариях под постом о раздаче билетов того, с кем хотите пойти.
Победителя выберем утром 9 июля с помощью генератора случайных чисел. Рекомендуем счастливчикам оперативно забрать билеты, чтобы успеть на концерт группы Whitesnake
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❗ВНИМАНИЕ ❗ РАЗДАЁМ БИЛЕТЫ Дни.ру раздают билеты (одно пригласительное на 2 персоны) на концерт группы Whitesnake! Участвуй! Условия просты: 1. Подпишитесь на наш аккаунт в Instagram 2. Поставьте лайк под последними тремя постами 3. Отметьте в комментариях того, с кем хотите пойти Победителя выберем сегодня вечером среди всех участников случайным образом. Билеты пришлём победителю на почту������ #москва #концерт
Напомним, ранее была раздача билетов на концерт группы Tokio Hotel.
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