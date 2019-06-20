Концерт группы Tokio Hotel в Москве: "Дни.ру" раздают билеты
21 июня в клубе "1930" пройдет концерт группы Tokio Hotel. Ребята приготовили для поклонников настоящее шоу. Выступление начнется в 20:00 мск. Прийти смогут даже маленькие фанаты от 12 лет.
Солит группы Билл Каулитц рассказал, что гостей ждет нечто особенное. Музыканты исполнят как новые песни, так и всемирно известные хиты.
Кроме того, Tokio Hotel представит свой шестой студийный альбом.
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❗ВНИМАНИЕ ❗ РАЗДАЁМ БИЛЕТЫ Дни.ру раздают билеты (одно пригласительное на 2 персоны) на концерт группы "Tokio Hotel"! Участвуй! Условия просты: 1. Подпишитесь на наш аккаунт в Instagram 2. Поставьте лайк под последними тремя постами 3. Отметьте в комментариях того, с кем хотите пойти Победителя выберем сегодня вечером среди всех участников случайным образом ������
Попасть на выступление
Tokio Hotel 21 июня очень просто. Достаточно выполнить три простых условия:
Победителя выберем утром 21 июня с помощью генератора случайных чисел. Рекомендуем счастливчикам оперативно забрать билеты, чтобы успеть на концерт
Tokio Hotel.
Напомним, что на прошлой неделе состоялась раздача билетов на фестиваль "Дикая мята".
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