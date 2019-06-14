Фестиваль "Дикая мята" в Москве: "Дни.ру" раздают билеты
"Дикая мята" – это три дня прекрасного отдыха с семьей и друзьями. Для гостей будет приготовлена развлекательная программа. Музыка, ярмарки, кинотеатры, рестораны, фуд-корты и многое другое ожидает всех участников фестиваля.
В 2019 году в "Дикой мяте" примут участие талантливые артисты: Мумий Тролль, Аквариум, Баста, Дельфин, Тараканы!, Primal Scream, Faithless DJ Set, The Hatters и другие.
Для детей предусмотрена отдельная площадка, где они смогут пройти различные мастер-классы, послушать музыку и потанцевать. Мероприятие пройдет по адресу: Тульская область, Алексинский р-н, с. Бунырево (140 км от Москвы).
Получить шанс попасть на фестиваль "Дикая мята" 28 июня очень просто. Достаточно выполнить три простых условия:
Победителя выберем утром 18 июня с использованием генератора случайных чисел. У счастливчиков будет два дня, чтобы забрать билеты на "Дикую мяту" в нашей редакции.
Совсем недавно мы разыграли билеты на концерт Александра Домогарова. Читайте "Дни.ру" и получите шанс ходить на различные мероприятия бесплатно!
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