Концерт Александра Домогарова в Москве: "Дни.ру" раздают билеты
Народный артист России Александр
Домогаров даст масштабный концерт в Москве. Попасть на него вы сможете 5 июля в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT совершенно
бесплатно благодаря "Дни.ру".
Александр Домогаров представит концерт "Мои времена года" за неделю до своего дня рождения. В это название артист вложил определенный смысл. Гостям будут представлены песни, которые помогут задуматься о смысле жизни и не оставят никого равнодушным.
Исполнитель делает все с полной отдачей, поэтому концерт обещает быть эмоциональным и интересным.
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Получить шанс попасть на выступление Александра Домогарова 5 июля очень просто. Достаточно выполнить три простых условия:
Победителя выберем утром 14 июня с использованием генератора случайных
чисел. У счастливчиков будет два дня, чтобы забрать билеты на выступление Александра
Домогарова в нашей редакции.
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