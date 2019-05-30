Кофе с утра вызывает страшные последствия
Доктор заявил, что любовь к указанному напитку может вызвать зависимость, схожую с наркотической. Если вовремя не остановиться, игнорировать кофе по утрам станет почти невозможно.
Более того, резкий отказ от этой привычки может спровоцировать развитие абстинентного синдрома. В таком случае более 60% зависимых от кофеина начинают страдать от сильных головных болей.
По словам специалиста, при вынужденном исключении из рациона утренней чашки кофе люди сталкиваются с беспокойством и раздражительностью. Также у них наблюдается резкая смена настроения и сонливость.
"При регулярном употреблении кофеинсодержащих напитков может развиться синдром зависимости", – отметил Евгений Брюн.
Тяга настолько сильная, что кофеманы перестают нормально работать и думать. Они отодвигают на второй план все важные дела, мечтая лишь об этом напитке.
Психиатр-нарколог заявил, что такие симптомы называют абстинентным синдромом. Они также наблюдаются у лиц, страдающих от наркотической или алкогольной зависимости, сообщает телеканал "360".
Также кофе по утрам может вызвать психомоторное возбуждение. Его не следует употреблять эпилептикам и людям с повышенной психической возбудимостью.
"Наиболее опасен кофеин при тахиаритмиях, желудочковых политопных экстрасистолиях", – заключил доктор.
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