Россиянкам предложили перенять американские стандарты красоты

Российские визажисты и стилисты уже давно не следуют вслепую советам западных коллег, но охотно перенимают и "приучают" российского потребителя к новым фишкам в макияже и подборе образа.



Бьюти-блогер Дарья Мудрова рассказала Dni.ru о самых актуальных трендах в США и о том, как они связаны с социальными темами – бережным отношением к природе и принятии себя.

Будь собой

Индустрия красоты неразрывно связана со всеми процессами, которые происходят в современном обществе. Фундаментальное влияние на бьюти-тренды 2019 года оказали движения, пропагандирующие принятие женщинами своей индивидуальности.

"Главный тренд среди женщин в США – это быть собой и ухаживать за собой. Американки предпочитают естественность. Они очень уверено себя чувствуют в любом весе, возрасте и виде. Здесь никто не наденет каблуки и не будет красить ресницы, чтобы вынести мусор. В США девушки научились не обращать внимание на стандарты красоты. И это абсолютно верно, потому что невозможно избежать морщинок, иметь идеальное тело и идеальные пропорции лица. Нужно ценить свою индивидуальность. Это момент, которому стоит поучиться российским девушкам, в том числе и мне", – сказала эксперт.

Все это привело к тому, что в 2019 году простота и натуральность пришли на смену четкому контурингу и нездоровому желанию девушек с помощью косметики "нарисовать" себе новое лицо.

"Стиль Кардашьян уже не в моде, пришло время сводить контуринг к минимуму. В приоритете – естественность и сияние. Самым актуальным сейчас является макияж в стиле Glossy Make Up или Jelly Make Up. За основу берутся косметические продукты с легкой структурой, сочетающие в себе оптимальные пропорции матовости и кокетливого мерцания. Образ лучше подчеркнуть блеском для губ. Должно создаваться впечатление, что вы недавно проснулись и прекрасно выглядите, используя минимум макияжа", – сказала эксперт.

Если говорить об актуальной укладке, то жительницы "каменных джунглей" Нью-Йорка предпочитают четким упругим локонам небрежные "серферские кудри". Актуальными продолжают оставаться "хоумлесс шик" и эффект "серферских кудрей" – растрепанные волосы, словно вы только пришли с пляжа. Примером могут стать прически с последнего показа шоу Виктория Сикрет. Также можно сделать небрежный пучок. Что касается бровей, то сейчас важно подчеркивать свои брови. Сделать их более объемными можно с помощью специального геля с подкрашивающим эффектом. Это позволит заполнить пространство между волосками, не прибегая к подрисовыванию карандашом.

Важно понимать, что небрежность как в макияже, так и в укладке не нужно воспринимать буквально. Уход за собой, создание и поддержание здоровой естественности требуют немалых усилий, о которых знает только сама девушка. В 2019 году косметика не должна "перекраивать" лицо. Цель макияжа – не стирать, а подчеркнуть индивидуальность.

Респект седине

Вместе со стереотипами о красоте в 2019 году исчезло предвзятое отношение к возрасту. Пожилые дамы в США не красят волосы. Они предпочитают подчеркивать свою седину, тонируя ее в благородный пепельный или серебристый оттенки. В России это тоже встречается, но в меньшей степени. У нас все-таки женщины привыкли молодиться и закрашивать седые волосы. В США уважают свой возраст.

К эстетической медицине россиянки и американки, по словам Дарьи Мудровой, также относятся по-разному.

"В России до сих пор существует мода на большие губы. В Нью-Йорке среди молодых девушек это не круто. Здесь женщины хотят, чтобы их воспринимали серьезно, а чрезмерно пухлые губы могут создать легкомысленный образ. Американки в принципе не особо заморачиваются по поводу своего внешнего вида. По российским меркам, они достаточно поздно начинают уделять внимание красоте – лет в 30-35. Наши девушки прибегают к антивозрастным процедурам намного раньше", – подчеркнула Мудрова.

Сияй правильно – береги природу

Бьюти-индустрия, как я любая человеческая деятельность, оказывает негативное влияние на окружающую среду. К примеру, американскими учеными доказано, что глиттер, произведенный из алюминия и полиэтилентерефталата, опасен для океанической фауны. Данные материалы, попадая в воду, не разлагаются. Поэтому блестки, которые добавляют не только в декоративную косметику, а также в маски, скрабы и средства для волос, часто находят в желудках морских рыб и в водопроводной воде. В связи с этим известные косметические компании занимаются разработкой безвредной альтернативы. Например, марки Eco Glitter Fun и Bio-glitter уже производят биоразлагаемые блестки.

"В Штатах очень модно пользоваться органической косметикой. Она максимально природная. В таких продуктах нет сильнодействующих веществ, все баночки предусматривают повторную переработку", – сказала Мудрова.

Таким образом, тренд на натуральность заключается не только в создании естественных образов. В 2019 году главный тренд заключается в бережном осознанном отношении человека к природе и к себе, как к ее неотъемлемой части.