Тренды в макияже: Как накраситься на свидание

Самый романтичный праздник зимы – 14 февраля – уже совсем скоро. Сделать идеальный макияж для свидания помогут советы бьюти-блогера Дарьи Мудровой. Эксперт рассказала "Дни.ру" о самых актуальных тенденциях в мейкапе, а также о том, как за 15 минут создать "образ на миллион".

Первым делом

В зимнее время наша кожа особенно капризна. Добиться ее взаимности и расположения поможет правильный регулярный уход. "Если вы хотите поэкспериментировать с тенями и мэйкапом, всегда помните, самое важное – подготовка кожи. Это как холст художника. Чем лучше будет его качество, тем красивее получится картина. Поэтому уход и увлажнение кожи должны стать вашей рутиной на каждый день. При этом важно помнить, что все процедуры по увлажнению кожи зимой следует совершать минимум за полчаса до выхода на мороз. Лучше – еще раньше", - сказала эксперт.

Увлажняющая тканевая маска станет идеальным комплиментом для кожи. За день до вечеринки или романтического ужина можно использовать увлажняющую маску. Такой уход за 15-20 минут до сна придаст коже здоровый вид. Хороший эффект оказывают, например, корейские маски.

Главный тренд: Jelly make-up

С тональными средствами плотной текстуры и беспощадным контурингом придется расстаться. Jelly make-up – так звучит главный тренд 2019 года. Свое название он получил благодаря легким увлажняюще-матирующим тональным кремам желеобразной консистенции. Они прекрасно выравнивают цвет лица, при этом макияж выглядит максимально естественно и сочетает в себе оптимальные пропорции матовости и кокетливого мерцания.

Выбирайте тональные средства, бронзатор, хайлайтер и блески на водной основе, а также те, что по своему составу напоминают гель. Такие продукты придадут вашей коже сияющий вид. Используйте, как можно меньше пудры и тяжелых основ. Откажитесь от "театральных" образов", – сказала эксперт.

Королевский экспресс-макияж

Если после рабочего дня вы не рассчитывали ни на какое свидание и точно не собирались на шумную вечеринку, но планы резко изменились, и на сборы осталось 15 минут, то ловите подсказку, которая поможет не только на День Святого Валентина, но и в будни.

Если нужно быстро собраться, то мягкий естественный макияж, без четкого контурирования и использования тяжелых основ будет одним из самых актуальных выборов. Залогом образа на миллион станут естественный здоровый тон и сияющий бархатный блеск. "С помощью тона выровняйте цвет вашего лица и нанесите хайлайтер на скулы, подбровные участки и зону над губой. Лучше если он будет прозрачным – без золотистых и серебряных оттенков. Мерцание придаст вашей коже свежий и отдохнувший вид. Подчеркните контур ваших бровей, но не переборщите с толщиной и насыщенностью карандаша. Помните, что чем естественнее – тем лучше. Оттенок карандаша обязательно должен совпадать с цветом ваших волос. Нежность вашему образу придаст мягкий румянец на щеках в сочетании с розовым или прозрачным блеском для губ. Чтобы подчеркнуть выразительный взгляд нанесите на верхнее веко бежевые тени. Они универсальны и сочетаются практически с любым образом. Завершающим этапом нанесите тушь на глаза", – советует бьюти-блогер.

Что-то новенькое

Праздники – идеальное время для экспериментов в образе. Особенно, если изо дня в день вы соблюдаете офисный дресс-код, в том числе и в мэйкапе. При этом не обязательно прибегать к кардинальным мерам, чтобы засиять по-новому достаточно сменить тени для век. Эксперт поделилась своим любимым нежным макияжем глаз, который идеально подойдет на 14 февраля.

"Для того чтобы придерживаться романтического нежного стиля, но при этом быть более оригинальной – поэкспериментируйте с макияжем глаз. Один из моих любимых вариантов – это розово-золотистый оттенок. Перед нанесением необходимо покрыть веко основой под тени, так они будут держаться дольше. После наносим на подвижное веко золотистые тени и тщательно их растушевываем. Розовыми тенями красим внешний угол глаз. Можно наклеить накладные ресницы, если хотите выглядеть торжественно. Но при их выборе нужно быть очень аккуратной, чтобы не выглядеть, как кукла Барби. Если не уверены, что искусственные ресницы вам подойдут, то всегда можно обойтись тушью для ресниц", – говорит Мудрова.

Вечная классика

Если нет желания вносить заметные изменения в привычный макияж, то можно красиво обыграть любимую многими девушками классику.

"Для классического романтического образа можно выбрать красную помаду и черную тушь. Чтобы подчеркнуть выразительный взгляд, сделайте небольшие стрелки. Этот макияж подойдет практически под любой наряд и притянет взгляды окружающих. Если у вас уже есть акцент на глазах, то лучше выбрать прозрачный блеск для губ, либо помаду светлого натурального оттенка", – сказала эксперт.

Отдать дань тренду jelly make-up можно, отказавшись от сильного затемнения скул, носа и височной области. Важно не перегружать лицо косметикой, главная цель – "подсветить" кожу косметическими продуктами с легкой текстурой.

В этом году будет очень актуален мягкий макияж без четкого контуринга. От прикосновения к коже вашего лица должны быть приятные тактильные ощущения. И всегда помните, ваша искренняя улыбка – это лучшее бьюти-средство!