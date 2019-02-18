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Lifestyle

Как раскрутить свой Инстаграм

Фото: pixabay.com
Светлана Курако

Светлана Курако блогер

 Маркетолог, эксперт по развитию бизнеса.
Instagram сейчас является самой востребованной соцсетью. Ее выбирают для общения, обмена информацией и продвижения своего бренда. Аккаунт в Инстаграме может приносить не только удовольствие, но и реальную прибыль – при правильном оформлении он будет очень эффективно работать на привлечение новых подписчиков и потенциальных клиентов. Но что означает "правильно"? 
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Оригинальные фото всегда привлекают внимание подписчиков и потенциальных покупателей, значит, они наверняка окажутся в ТОПе. Так как же создать оригинальный и красивый Instagram-канал?

Фото для профиля

Ваше фото на аватаре станет своеобразной визитной карточкой канала, поэтому выбирать его надо правильно.

Подходит:

  • профессиональное портретное фото;
  • фотография лица крупным планом.

Не подходит:

  • силуэт на дальнем плане – пользователям нужно видеть ваше лицо;
  • логотип компании или фото продукции – людям важно иметь дело не с товаром, а с конкретным человеком.

Фотографии в блоге

Для раскрутки Инстаграма важно, чтобы блог был оформлен в едином стиле и выглядел гармонично. Эстетичность и визуальная привлекательность способствуют притоку подписчиков, а значит, и покупателей.

Фото: pixabay.com

Подходит:

  • фотографии высокого разрешения – они более качественные, чем снятые на "мыльницу", поскольку дают более четкое и красочное изображение;
  • общий стиль оформления для всех фото и постов;
  • общий шрифт для надписей;
  • авторские фото, сделанные вами самостоятельно или купленные на интернет-сервисах.

Не подходит:

  • снимки, не имеющие отношения к теме поста;
  • коллажи;
  • фото, "заимствованные" у других пользователей.

Стиль оформления

Блог должен быть узнаваемым и уникальным, но не только по содержанию, но и по стилю оформления. Очень важно сразу выработать его и стараться придерживаться впоследствии. Это не значит, что фото должны быть однообразными. Просто цветовая гамма и эффекты разных снимков должны гармонично сочетаться.

Для обработки фото подойдет любое (в том числе и бесплатное) мобильное приложение (Lightroom, VSCO и т.д.). Но будьте внимательны – один и тот же фильтр может давать на снимках разный результат, который зависит от условий съемки, освещения, цветовой гаммы и так далее. То есть, обойтись одним фильтром для всех фото не получится. На самом деле это довольно кропотливая работа – подобрать свой универсальный набор фильтров, которыми вы будете пользоваться для достижения нужного эффекта. Но если уделить этому некоторое время и поэкспериментировать со всеми возможностями, вы обязательно его найдете.

Цветовая гамма

Казалось бы, цвет аккаунта – это исключительно дело вкуса. Но на деле это не так. Оформление зависит от многих условий, каждое из которых обязательно нужно учитывать:

  • Местность, в которой вы преимущественно фотографируетесь – на море, в лесу или в горах свои доминирующие тона. И если они контрастируют с цветом оформления блога, гармонично объединить их будет сложно. Поэтому ориентируйтесь на цветовую гамму ваших фото – именно ее будет правильно взять за основу при оформлении.
  • Фирменный стиль бренда – каждый бренд имеет свои определяющие цвета. Их можно использовать в качестве базы для оформления профиля. Однако примите во внимание – цвета не должны быть агрессивными, навязчивыми или утомительными для пользователей.
  • Психологическая составляющая цвета – разные тона у нас ассоциируются с разными сферами деятельности. Например, блог о детях можно оформить в розовом цвете, но для адвокатской фирмы он вряд ли подойдет. Аккаунт, освещающий деятельность строительной фирмы, будет смотреться гармонично, если использовать сдержанные и темные оттенки серого или синего, но такое оформление будет слишком угрюмым для блога о косметике.

Фото: pixabay.com

Подойдет:

  • цветовое единообразие;
  • доминирующие мягкие и ненавязчивые оттенки;
  • сдержанность при выборе количества цветов для оформления.

Не подойдет:

  • цветовая гамма фото, резко контрастирующая с темой оформления;
  • использование корпоративных цветов вопреки гармонии.

Как сделать хорошие фото и как их публиковать

Лента инстаграм-блогера должна быть разнообразной, поэтому ее нужно наполнять самыми разными фото – от портрета до пейзажа. Снимки одного типа не должны идти подряд, точно также нужно чередовать и настроение фотографий: игривое, задумчивое, серьезное, легкомысленное.

Подойдет:

  • несколько чередующихся типов снимков (фото по пояс, портрет по плечи, городской или природный пейзаж, фотография в полный рост, силуэт, снимок вашего рабочего места, композиция предметов);
  • в одном из трех постов должна быть ваша фотография;
  • графика и анимация.

Фото: pixabay.com

Не подойдет:

  • несколько фото подряд, где вы одеты в одинаковую одежду или находитесь в одном и том же интерьере;
  • статичные фото, на которых вы будто позируете для школьного альбома;
  • растиражированные "гламурные" позы.

Делаем и выбираем эффектные фото

Освещение и положение тела очень сильно влияют на качество фотографии. Все мы знаем свои удачные и неудачные ракурсы. Самое время использовать это знание на благо собственного инстаграм-блога.

Чтобы получить идеальное фото, придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • фотографируйтесь или делайте селфи только лицом к свету – падающие тени подчеркивают морщины и дефекты кожи, а освещение позволяет их скрыть;
  • располагать главный предмет в центре снимка можно на фото интернет-магазина, но никак не блога. Сместите его в сторону, и вы получите более художественную и интересную фотографию;
  • прыгайте, двигайтесь, танцуйте – пусть камера застанет вас в динамике. Это сделает снимок более живым и атмосферным;
  • постарайтесь сделать так, чтобы ваш образ на фото соответствовал стилю и направлению блога.

Фото: pixabay.com

У вас должен быть запас фотографий, из которых вы будете подбирать подходящие по теме и содержанию. Чтобы составить такое "портфолио", можно воспользоваться несколькими советами:

  • фотографируйте не только во время поездок и путешествий, но и в обычной жизни;
  • делайте снимки предметов быта, городских пейзажей, животных, деревьев – словом, всего, что видите. Старайтесь найти необычный ракурс или интересный взгляд на привычные вещи;
  • обрезайте старые фото – так вы получите много новых снимков;
  • сделайте несколько профессиональных фотосессий разной тематики, желательно, у разных фотографов. Фото из них можно будет чередовать в публикациях.

Качественный визуальный контент – главная составляющая успеха в раскрутке Instagram. Поэтому стоит потратить время и силы, чтобы овладеть основными принципами фотографии и усовершенствовать свои навыки работы с сервисами обработки фото. Это позволит быстро обрести популярность и успешно продвигать свой бренд в этой соцсети. 

18 февраля 2019, 13:46

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