Как раскрутить свой Инстаграм

Instagram сейчас является самой востребованной соцсетью.
Ее выбирают для общения, обмена информацией и продвижения своего бренда.
Аккаунт в Инстаграме может приносить не только удовольствие, но и реальную
прибыль – при правильном оформлении он будет очень эффективно работать на
привлечение новых подписчиков и потенциальных клиентов. Но что означает
"правильно"?
Оригинальные фото всегда привлекают внимание подписчиков
и потенциальных покупателей, значит, они наверняка окажутся в ТОПе. Так как же создать
оригинальный и красивый Instagram-канал?
Фото для профиля
Ваше фото на аватаре станет своеобразной визитной
карточкой канала, поэтому выбирать его надо правильно.
Подходит:
- профессиональное портретное фото;
- фотография лица крупным планом.
Не подходит:
- силуэт на дальнем плане – пользователям нужно
видеть ваше лицо;
- логотип компании или фото продукции – людям важно
иметь дело не с товаром, а с конкретным человеком.
Фотографии в блоге
Для раскрутки Инстаграма важно, чтобы блог был оформлен в едином стиле и
выглядел гармонично. Эстетичность и визуальная привлекательность способствуют
притоку подписчиков, а значит, и покупателей.
Подходит:
- фотографии высокого разрешения – они более
качественные, чем снятые на "мыльницу", поскольку дают более четкое и красочное
изображение;
- общий стиль оформления для всех фото и постов;
- общий шрифт для надписей;
- авторские фото, сделанные вами самостоятельно или
купленные на интернет-сервисах.
Не подходит:
- снимки, не имеющие отношения к теме поста;
- коллажи;
- фото, "заимствованные" у других пользователей.
Стиль оформления
Блог должен быть узнаваемым и уникальным, но не
только по содержанию, но и по стилю оформления. Очень важно сразу выработать
его и стараться придерживаться впоследствии. Это не значит, что фото должны
быть однообразными. Просто цветовая гамма и эффекты разных снимков должны
гармонично сочетаться.
Для обработки фото подойдет любое (в том числе и
бесплатное) мобильное приложение (Lightroom, VSCO и т.д.). Но будьте
внимательны – один и тот же фильтр может давать на снимках разный результат,
который зависит от условий съемки, освещения, цветовой гаммы и так далее. То
есть, обойтись одним фильтром для всех фото не получится. На самом деле это
довольно кропотливая работа – подобрать свой универсальный набор фильтров,
которыми вы будете пользоваться для достижения нужного эффекта. Но если уделить
этому некоторое время и поэкспериментировать со всеми возможностями, вы
обязательно его найдете.
Цветовая гамма
Казалось бы, цвет аккаунта – это исключительно
дело вкуса. Но на деле это не так. Оформление зависит от многих условий, каждое
из которых обязательно нужно учитывать:
- Местность, в которой вы преимущественно
фотографируетесь – на море, в лесу или в горах свои доминирующие тона. И если
они контрастируют с цветом оформления блога, гармонично объединить их будет
сложно. Поэтому ориентируйтесь на цветовую гамму ваших фото – именно ее будет
правильно взять за основу при оформлении.
- Фирменный стиль бренда – каждый бренд имеет свои
определяющие цвета. Их можно использовать в качестве базы для оформления
профиля. Однако примите во внимание – цвета не должны быть агрессивными,
навязчивыми или утомительными для пользователей.
- Психологическая составляющая цвета – разные тона
у нас ассоциируются с разными сферами деятельности. Например, блог о детях
можно оформить в розовом цвете, но для адвокатской фирмы он вряд ли подойдет.
Аккаунт, освещающий деятельность строительной фирмы, будет смотреться
гармонично, если использовать сдержанные и темные оттенки серого или синего, но
такое оформление будет слишком угрюмым для блога о косметике.
Подойдет:
- цветовое единообразие;
- доминирующие мягкие и ненавязчивые оттенки;
- сдержанность при выборе количества цветов для
оформления.
Не подойдет:
- цветовая гамма фото, резко контрастирующая с
темой оформления;
- использование корпоративных цветов вопреки
гармонии.
Как сделать хорошие фото и
как их публиковать
Лента инстаграм-блогера должна быть разнообразной, поэтому ее нужно
наполнять самыми разными фото – от портрета до пейзажа. Снимки одного типа не
должны идти подряд, точно также нужно чередовать и настроение фотографий:
игривое, задумчивое, серьезное, легкомысленное.
Подойдет:
- несколько чередующихся типов снимков (фото по
пояс, портрет по плечи, городской или природный пейзаж, фотография в полный
рост, силуэт, снимок вашего рабочего места, композиция предметов);
- в одном из трех постов должна быть ваша
фотография;
- графика и анимация.
Не подойдет:
- несколько фото подряд, где вы одеты в одинаковую
одежду или находитесь в одном и том же интерьере;
- статичные фото, на которых вы будто позируете для
школьного альбома;
- растиражированные "гламурные" позы.
Делаем и выбираем эффектные
фото
Освещение и положение тела очень сильно влияют на
качество фотографии. Все мы знаем свои удачные и неудачные ракурсы. Самое время
использовать это знание на благо собственного инстаграм-блога.
Чтобы получить идеальное фото, придерживайтесь
следующих рекомендаций:
- фотографируйтесь или делайте селфи только лицом к
свету – падающие тени подчеркивают морщины и дефекты кожи, а освещение
позволяет их скрыть;
- располагать главный предмет в центре снимка можно
на фото интернет-магазина, но никак не блога. Сместите его в сторону, и вы
получите более художественную и интересную фотографию;
- прыгайте, двигайтесь, танцуйте – пусть камера
застанет вас в динамике. Это сделает снимок более живым и атмосферным;
- постарайтесь сделать так, чтобы ваш образ на фото
соответствовал стилю и направлению блога.
У вас должен быть запас фотографий, из которых вы
будете подбирать подходящие по теме и содержанию. Чтобы составить такое
"портфолио", можно воспользоваться несколькими советами:
- фотографируйте не только во время поездок и
путешествий, но и в обычной жизни;
- делайте снимки предметов быта, городских
пейзажей, животных, деревьев – словом, всего, что видите. Старайтесь найти
необычный ракурс или интересный взгляд на привычные вещи;
- обрезайте старые фото – так вы получите много
новых снимков;
- сделайте несколько профессиональных фотосессий
разной тематики, желательно, у разных фотографов. Фото из
них можно будет чередовать в публикациях.
Качественный визуальный контент – главная
составляющая успеха в раскрутке Instagram. Поэтому стоит потратить время и силы, чтобы
овладеть основными принципами фотографии и усовершенствовать свои навыки работы
с сервисами обработки фото. Это позволит быстро обрести популярность и успешно
продвигать свой бренд в этой соцсети.