Москвичам предложили утолить жажду крови

Если верить соцсетям, то взрывная популярность ЗОЖ и страсть ко всякого рода вегетарианству, охватившая столичных фуди некоторое время тому назад, не оставляет никаких шансов на востребованность проектам, которые двигаются в прямо противоположном направлении. По счастью, жизнь в очередной раз оказалась интересней, сложней и непредсказуемей виртуальной реальности.



Стоило появиться "Жажде крови", где все связано с мясом и сделано во имя мяса, как это место немедленно обрело шумную популярность. Здесь ежедневные аншлаги, что для Москвы само по себе необычно. И, что самое интересное, львиную долю гостей составляют девушки. Как выясняется, далеко не все из них предпочтут листик салата куску сочной говядины.

Ресторан открылся в самом конце сентября на Лесной, на месте бургер-бистро Cheapside. Это новый проект Игоря Журавлева, автора концепции Кофемании. На позицию бренд-шефа пригласили Павла Поцелуева (SteakHome), который успешно осваивается здесь в новой для себя роли мясного сомелье. Крайне познавательный разговор с Павлом о мясе – отдельный повод заглянуть в "Жажду крови".

Меню в заведении компактное, все умещается на одной странице. Его главная часть – обширный раздел стейков. Асортимент вполне солидный. Мясо из Японии, России и Аргентины, от животных разных пород, зернового и травяного откорма, влажное и сухого вызревания (для этих целей в ресторане установлена специальная камера).\

Наряду с классикой вроде рибая, портерхауса, тибона и филе-миньона гостям предлагают хороший выбор альтернативы – денвер, мачете, пиканья, бавет, фланк, рамп, топ-блейд и другое. Если в этому добавить разную степень прожарки, то реальное меню на поверку оказывается раза в три шире.

К мясу, как и положено, предлагают различные соусы. Но на самом деле трудно придумать сопровождение лучше, чем свежемолотый камбоджийский черный перец с крупной солью. Надо только специально спросить о нем официанта, ибо приправу готовят непосредственно перед подачей – так в полной мере удается сохранить ее яркий и насыщенный, чуть сладковатый вкус с нотками лугового разнотравья.

Когорту стейков предваряет череда холодных и горячих закусок (тартары, карпаччо, татаки, ростбиф, мясная тарелка и т.д.), а завершают стейки из овощей и рыбы.

На антре непременно стоит попробовать пикантный тартар из говяжьего костреца – его сервируют на рисовом чипсе с кусочком лайма, нежнейший паштет из куриной печени на каштановом багете, а также сочный зеленый салат с перепелкой и перечно-медовой заправкой. А в качестве гарнира к основному блюду можно заказать хрустящий стейк из цветной капусты в пряном соусе. Впрочем, он отлично смотрится и сам по себе.

Помимо стейков, в меню найдется и деликатная говядина "Веллингтон", запеченная в слоеном тесте, и вполне привычная курица BBQс баклажанами, и копченые свиные ребра с картофельным пюре, и несколько бургеров – как дань уважения закрывшемуся проекту Cheapside. Следует отметить, что "Вагю" на паровой булочке, "Мексиканец" с гуакамоле и "Балибей" с сочной бараниной здесь все так же хороши.

Средний счет – 3 тысячи рублей.