Топ-6 мифов о пользе марихуаны

Многие страны мира постепенно легализуют каннабис как минимум в медицинских целях. Некоторые специалисты и люди творческих профессий даже отмечают ее полезные свойства. Dni.Ru обратились с вопросами к психиатру-наркологу, врачу клиники Маршака Леонардо Гевара, который развенчал мифы о пользе марихуаны.

Марихуана лечит глаукому

Известно, что глаукома развивается вследствие повышенного глазного давления, в результате чего поражается зрительный нерв. Марихуана же способствует снижению давления. Казалось бы, нет давления – нет глаукомы. Но, во-первых, это не доказано, потому что никто еще не вылечился таким способом, а во-вторых, вред от длительного и регулярного употребления каннабиса превышает "пользу" от нормализирующего давление эффекта.

Марихуана предотвращает приступы эпилепсии

Эксперименты пока проводились только на крысах. Они показали, что все дело в каннабиноидах (а именно в тетрагидроканнабиноле). Это вещество влияет на клетки мозга, ответственные за расслабление. Но эпилепсия по своей природе устроена гораздо сложнее. Спрогнозировать вероятность приступа невозможно, а значит, и использовать марихуану как превентивную меру тоже. Более того, не существует ни одного человека, страдающего эпилепсией, который избавился от недуга только потому, что стал "курить".

Марихуана излечивает от рака

СМИ действительно утверждали, что это доказали ученые Калифорнийского медицинского центра в Сан-Франциско еще в 2007 году. Каннабидиол якобы останавливает рак, "отключая" ген под названием Id-1. Раковые клетки клонируют этот ген больше и чаще, чем нераковые, и именно он помогает им распространяться по телу. Но если бы марихуана не просто блокировала ген, а действительно излечивала от онкологии, ее давно бы использовали как панацею.

Марихуана улучшает память

Марихуана вызывает гипоксию головного мозга, нарушает обмен нейромедиаторов и, самое печальное, вызывает зависимость. Поэтому ее действие никак не может оказывать положительное влияние на память. Наоборот, память и способность к концентрации внимания от употребления каннабиноидов снижается, и это доказанный факт.

Марихуана улучшает метаболизм и способствует похудению

Действие каннабиноидов на метаболизм несомненно. Они снижают уровень глюкозы крови (поэтому появляется зверский аппетит), а также вызывает дегидратацию (обезвоживание). За счет этого активируются катаболические процессы в организме. Однако психостимуляторы также способствуют снижению веса, но это не отменяет того факта, что эти вещества являются наркотиками и приводят к зависимости. Длительное употребление марихуаны вызывает развитие серьезных соматических заболеваний.

Марихуана может вызвать всплеск творческого вдохновения

Принято думать, что многие творческие люди, художники, поэты, музыканты употребляли легкие и тяжелые наркотики, после которых выдавали шедевры. Однако многие забывают, что творить можно и без изменения сознания. Плюс употребление психотропных препаратов, как показывает история, многих из "гениев" привела к печальному финалу.