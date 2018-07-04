Правила секса с новым партнером

Близость с новым любовником – это всегда трепетно и волнительно. Если у мужчин первый секс, как правило, вызывает азарт и любопытство, то у женщин он может спровоцировать настоящую панику. "Как все пройдет?", "Понравлюсь ли я ему в постели?", "Как бы не оплошать…" – такие мысли крутятся в голове девушки перед интимной близостью. Страх развивает еще большую неуверенность в себе. Именно из-за комплексов многие женщины слишком долго оттягивают первый секс.

Чтобы не растрачивать свою энергию на пустые переживания, а направить ее в нужное русло, следует всего лишь изучить правила первого секса с новым партнером.

Будьте естественной

Здесь под понятием "естественность" не подразумеваются растрепанные волосы и отсутствие макияжа. Но наряжаясь на интимное свидание, не перегните палку. Если у вас маленькая грудь, не надо надевать бюстгальтер, увеличивающий ее на три размера. Не используйте роскошный парик, если ваши волосы тонкие от природы. Push Up на попе вам тоже ни чему. Все это придется снять перед мужчиной. И что он увидит? С пышногрудой блондинки его возлюбленная превратиться в худенькую барышню с короткими волосами. Это приведет его в смятение.

Если вы все же используете "накладную" красоту, то в процессе общения с новым бойфрендом постепенно снимайте из себя все искусственное. Мужчина должен узнать, как вы выглядите на самом деле, прежде чем вступить с вами в интимную связь. Бояться этого не надо. Если вы ему действительно нравитесь, ваши недостатки его не отпугнут.

Удалите с тела лишнее волосы

Сейчас редко встретишь девушку, которая не делает депиляцию. И все-таки не будет лишним напомнить, что все волосы на ногах, в зонах подмышек и бикини должны быть удалены. Мужчины любят гладкое женское тело, и в этом случае естественность не уместна.

Перед свиданием обязательно нужно принять душ, чтобы не отпугнуть партнера неприятным запахом. Свежесть и чистота – залог приятного и удачного секса. Есть люди, которые предпочитают принимать душ вместе. Так вот, перед первой близостью этого делать не стоит. Сначала нужно узнать друг друга в постели, и лишь потом принимать совместный душ.

Правильно выберите белье

Белье для интимного свидания должно быть красивым и соблазнительным, но не экстравагантным. Если вы наденете корсет или сногсшибательное боди, мужчина будет ожидать от вас чего-то необычного, а в результате может разочароваться. Оптимальный вариант для такого случая – кружевное белье, которое слегка просвечивает тело. Этого будет достаточно, чтобы разыграть в мужчине интерес. А сюрпризы с вызывающими нарядами можно отложить на будущее.

Запах тела

Лучший запах для мужчин – это аромат опрятного женского тела. Не стоит обливаться парфюмом так, чтобы от вас пахло за версту. Можете слегка сбрызнуть волосы духами, чтобы их аромат не был навязчивым и не перебивал запах чистого тела. Однако не стоит пренебрегать хорошим дезодорантом. Если вам не представится возможность принять душ перед самим сексом, то заранее позаботьтесь о гигиене подмышек. Ведь всем свойственно потеть, а это не очень приятно для того, кто находиться рядом.

Познание партнера

Первый секс с любовником – это новый мир, полный тайн. Не стройте иллюзий насчет своего партнера, рисуя в воображении супер любовника, который исполнит все ваши желания. Не пытайтесь быть волшебной любовницей и угадать все его желания. Ведь пока он для вас закрытая книга так же, как и вы для него. Читайте ее постепенно, строка за строкой. Просто наслаждайтесь друг другом, не ожидая чего-то сказочного.

Не относитесь к первому сексу, как к экзамену на изобретательность и раскованность, иначе можете разочаровать и партнера, и себя. Секс дает возможность видеть естественного человека, а не надуманный образ, чувствовать его интимные желания и слабости.

Обоюдное желание

Не соглашайтесь на интимную близость лишь потому, что "уже пора". Если желания вовсе нет, значит, нужно либо подождать, либо вовсе расстаться. Вы должны хотеть своего мужчину, и только тогда вы сможете ему полностью довериться и сполна насладиться близостью. Если мужчина почувствует ваше желание не только получить ласку, но и дарить удовольствие ему, он будет готов ради вас на все. Любые недостатки вашей внешности или фигуры для него потеряют значение.

Первый раз задает тон дальнейшим отношениям

Женщина должна знать себе цену. Если позволить мужчине быстро совершить половой акт и на этом все закончить, то так он будет себя вести и в будущем. Конечно, бывают случаи, когда секс случается спонтанно, и оба партнера от этого в восторге. Все мужчины имеют разный опыт, темперамент и воспитание. Но все они ведут себя так, как им это позволяют женщины.

Если вы позволите себя просто использовать, то нечего потом плакать и обвинять мужчину. Покажите партнеру, что с вами нужно заниматься любовью, а не просто удовлетворять свои физиологические потребности. Переключайте его на прелюдию, если он слишком торопится. Дарите ему ласки и давайте понять, что ждете таких же от него. Не бойтесь говорить о своих желаниях и предпочтениях. Если партнеру они не важны, тогда и вам вряд ли нужен такой мужчина. Но и вы сами должны проявлять активность, а не только ждать удовлетворения своих желаний.

В интимной близости с новым любовником нет ничего страшного. Наоборот, это очень интересно и волнительно. Это прекрасная возможность сблизиться и укрепить отношения, а также испытать новые незабываемые ощущения. Самое главное – это искрение чувства к мужчине, а не наигранность и притворство.