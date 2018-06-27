ЧМ-2018 оставил женщин без секса

Футбол оказывает существенное влияние на сексуальную жизнь болельщиков, а, следовательно, и их половинок. Особенно ярко это проявляется в дни больших спортивных событий – таких, как ЧМ-2018.

В дни, когда проходят футбольные матчи, мужчины отказываются от близости со своими возлюбленными. А уж поражение любимой команды начисто отбивает у большинства представителей сильного пола охоту к сексу.

Около 80% фанатов мужского пола не могут даже думать о сексе после проигрыша своих кумиров. Зато победа вызывает у 65% любителей футбола такой прилив энергии, что они обязательно направят ее на занятия любовью. Подробности интимной жизни фанатов приводит Life.ru со ссылкой на данные опроса, проведенного интернет-магазином "Платаномелон".

Побочным эффектом исследования оказалось крушение мифа о том, что мужчины постоянно думают о сексе. Выяснилось, что около 27% опрошенных, напротив, во время секса думают о футболе. А еще около 40% соглашаются заняться любовью только с условием, что они во время любовных утех смогут смотреть футбольный матч.

Публикация от ☠��insstanews��♾ (@insstanews) 22 Июн 2018 в 7:38 PDT

Dni.Ru писали о Наталье Немчиновой, которая обрела популярность после того, как иностранные фотографы засняли ее на церемонии открытия чемпионата мира по футболу. Фото Натальи моментально облетело все мировые таблоиды, а в Сети ее назвали самой красивой болельщицей.

Чуть позже интернет-обыватели узнали в ней актрису из фильмов для взрослых. Однако девушка заявила, что в порно никогда не снималась. По ее словам, откровенные снимки в Сети – месть бывшего бойфренда.