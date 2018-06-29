Самые дикие секс-традиции

Считается, что современные люди очень испорчены в вопросах половой жизни. Однако обычаи наших предков действительно поражают своей извращенностью, а иногда и смешат.

Самыми "продвинутыми" в этом отношении были римляне и греки. В Афинах и Риме можно было отомстить любовнику жены весьма оригинальным способом: муж-рогоносец мог засунуть ему редиску в задний проход. К слову, в этих городах активно использовали фаллоимитаторы, чаще всего сделанные из кожи.

В Древней Греции отмечали лесбийский праздник. А римляне отпугивали врагов статуями бога Приапа с половым органом в возбужденном состоянии. Кроме того, у них существовала такая распространенная "забава", как вакханалия.

Чего там только не делали – садомазохизм, инцест, гомосексуализм не были редкостью. Помимо прочего, замужние женщины помогали юношам стать мужчинами – иногда даже своим сыновьям.

Не отличался пуританскими нравами и Вавилон. Кроме ярмарки невест, в Городе греха проходили храмовые оргии. Девушка являлась в святилище Милитты и не могла вернуться домой, пока иностранец не бросит деньги и не займется с ней сексом. Средства она должна была отдать храму.

Довольно свободной в сексуальной жизни была и славянская молодежь. Например, в шестом веке юноши и девушки во время языческих праздников развлекались групповым сексом. А на исповеди священники в Древней Руси могли задать очень интимный вопрос: "Не влагали ль вы уста и перста свои ближним своим в места непотребные?"