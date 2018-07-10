Рецепт иранского овощного паштета "Мирза гасеми"

Звездный ведущий телепрограммы "Поедем, поедим!" на НТВ британец Джон Уоррен продолжает делиться с Dni.Ru рецептами, которые привозит из своих увлекательных путешествий. В этот раз он раскрывает секрет приготовления традиционного иранского блюда. прочитано 411 раз Вам понадобится: 4 баклажана, 1 головка чеснока, 3 помидора, 2 яйца, 1 ст. л. томатной пасты, 1 ч. л. куркумы, 50 мл растительного масла, 250 граммов риса (для гарнира), соль, черный перец по вкусу. Способ приготовления Запекаем баклажаны в духовке или на гриле. Опускаем помидоры в кипяток, чтобы очистить от кожицы, нарезаем кубиками. Натираем чеснок на мелкой терке. Очищаем запеченные баклажаны от кожицы. В кипящее растительное масло на сковородку отправляем чеснок и порезанные помидоры, накрываем крышкой, оставляем тушиться. Нарезаем баклажаны кубиками. В потушенные помидоры добавляем томатную пасту, куркуму, соль и перец. Оставляем на одну минуту. Добавляем в сковородку баклажаны. Хорошо перемешиваем. Разбиваем в сковородку два яйца. Все перемешиваем, чтобы получилась однородная масса. Тушим 3-4 минуты. Отвариваем рис в подсоленной воде. По желанию добавляем шафран для аромата и придания цвета. Время приготовления блюда: 45 минут.

10 июля 2018, 12:46