Музыка помогает похудеть

Ученые из Университета Южной Флориды провели любопытное исследования взаимосвязи громкости музыки и выбором пищи. Выводы оказались неожиданными.

После проведения исследований выяснилось, что музыка в ресторане может влиять на выбор посетителей определенных блюд.

Оказалось, что более громкие треки заставляют человека выбрать нездоровое питание. В эксперименте, проведенном в одном из кафе Стокголольма, пришедшие при громкой музыке заказывали красное мясо, бургеры, пирожные и прочие продукты, не считающиеся самыми полезными.

Известно, темп композиций связан с уровнями возбуждения и частотой сердечных сокращений. Медленные, романтичные негромкие песни вызывают расслабление. По словам авторов проекта, 20% клиентов общественных гастрономических заведений выберут чизбургер и картошку фри, если услышат подвижную мелодию, сообщает The Daily News.

При этом овощи, куриное мясо и салаты люди предпочитали, услышав тихую спокойную мелодию. Данная информация может помочь людям, страдающим лишним весом, контролировать свой рацион с помощью музыки.

Однако стоит помнить и о том, что, зная такие особенности поведения человека, рестораторы могут манипулировать клиентами. К примеру, в бургерных будут чаще включать громкую, ритмичную музыку.