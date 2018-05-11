Как есть после шести вечера и не полнеть
Генетики и диетологи пришли к ошеломительному выводу. Они выяснили, что есть умеренно жирную пищу можно в любых количествах. Более того, начинать кушать можно в три часа ночи.
Такая схема питания позволяет стабилизировать циркадные ритмы и наладить процесс обмена веществ в организме, который сам избавится от всего лишнего, передает Daily Mail. По мнению специалистов, такая диета позволяет стабилизировать гормональный фон и снизить выработку гормона стресса кортизола.
Полностью от ночных перекусов поможет отказаться так называемое дробное питание с плотным завтраком в 8:00, обедом в 13–14 часов и ужином в 17:30. Как утверждают ученые, уже через два-три месяца вам абсолютно не захочется плотно есть позволит после 18:00.
Как говорят исследователи, что метод универсален и подходит всем. Даже больные диабетом повысят чувствительность организма к инсулину, а сердечники будут станут чувствовать себя лучше.
Ранее ученые из нескольких стран к интересным выводам пришли ученые. Они выяснили, что еда, которую диетологи долго признавали вредной для организма, имеет и положительные свойства. В пиве, семечках и шоколаде эксперты нашли полезные компоненты. Так, они выяснили, что пиво способствует похудению, а жареные семечки – источник витамина Е. Однако специалисты все-таки советуют не злоупотреблять вышеперечисленными продуктами.
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