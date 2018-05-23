Ученые нашли дешевую диету для желающих похудеть

Идеальная диета – вовсе не недостижимая мечта. Оказывается, можно обеспечивать здоровым питанием тело и мозг, не тратя слишком много денег.

Ученые из Университета Дикина в Австралии утверждают, что вычислили идеальную схему здорового питания. Исследователи считают, что это достижимо даже в мире, где фастфуд дешевле более простой и здоровой еды.

С помощью диеты, рассчитанной австралийцами, можно привести в порядок не только тело, но и мозг. Полем для своих исследований команда выбрала Соединенные Штаты – признанного лидера в неумеренном потреблении вредной быстрой еды.

Толчком для изысканий послужили предыдущие исследования диетологов и психологов. По их итогам одним из лучших средств для приведения организма в норму признали средиземноморскую диету – она богата натуральными продуктами.

Ученые выяснили, что строгое следование этой схеме питания стабилизирует работу всех органов. Диета предотвращает риск развития тяжелых депрессий, снижает риск развития панических атак и в целом оказывает успокаивающее действие.

Теперь же, исследовав несколько фокус-групп в Штатах, австралийская команда установила: употребление в пищу свежей рыбы, овощей, оливкового масла, орехов, бобов и цельных зерен оказывает благоприятное воздействие не только на тело, но и на мозг. Кроме того, такая диета позволяет сэкономить от 25 до 100 долларов в неделю, которые обычно расходуются на не совсем полезные продукты, пишет Life.ru.