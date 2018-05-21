Эффект на лице: чудеса мезотерапии
Мезотерапия уже давно считается одной из самых популярных и востребованных манипуляций. Все о процедуре Dni.Ru рассказала косметолог, дерматовенеролог Клиники Немецких Медицинских Технологий GMTClinic, кандидат медицинских наук Ольга Варваричева.
Мезотерапия – популярный метод омоложения, который основан на подкожном введении инъекций и направлен на профилактику первых признаков старения. От состава инъекций зависит результат мезотерапии. Свое название процедура получила от слоя кожи, где сосредоточены кровеносные сосуды, – мезодермы. Именно в нее вводится лекарственное вещество. В косметологии мезотерапия оказалась благодаря медицине, ведь зародилась она именно там. Раньше инъекции носили не эстетический, а лечебный характер.
В состав препарата входят:
Многие молодые девушки теряются, когда слышат от косметолога рекомендации к проведению данной процедуры. На самом деле она "не имеет возраста" и показана как для молодой, так и для зрелой кожи.
Основным показанием к мезотерапии, конечно, является профилактика старения кожи и устранение первых возрастных проявлений: птоза овала лица, морщин. Однако процедура будет не менее эффективна и при таких проблемах, как постакне, тусклый цвет лица, обезвоживание кожи. Она также рекомендована после пилингов, пластических операций и других травматичных процедур.
Когда сказать мезотерапии "нет"
Перед проведением процедуры необходима консультация специалиста. Мезотерапия противопоказана при наличии следующих заболеваний:
Глубина введения и концентрация определяется специалистом и во многом зависит от желаемого результата пациента. Но, в любом случае, мезотерапия не относится к приятным процедурам.
В глубокие или поверхностные слои кожи единовременно вводится комплекс разнообразных компонентов (органические кислоты, минералы, витамины). Кожа наполняется витаминами, ее тон и рельеф улучшаются, глубокие морщины становятся менее заметными. Результат заметен уже после первой процедуры.
Длительность реабилитации в первую очередь зависит от глубины воздействия, а также от индивидуальных особенностей организма. Обычно процесс восстановления длится от нескольких часов до 3–4 дней. Не стоит пугаться небольших покраснений и синяков – это естественная реакция организма. Из неприятных ощущений также можно добавить болезненность и незначительную припухлость. До полного восстановления рекомендуется не посещать бассейн, сауны и пляжи. Запрещается пользоваться декоративной косметикой и трогать лицо руками. На период реабилитации следует исключить алкоголь, переохлаждение и перегревание. Если вы будете соблюдать эти нехитрые правила, то риск негативных последствий после процедуры сводится к нулю.
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