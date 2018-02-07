Москвичей отправляют в "Магадан"

Рыбные рестораны – определенно тренд последнего года. Они появляются в столице с завидной регулярностью, явно реагируя на повышенный спрос. Но выживают далеко не все. Причина проста – мало кому из рестораторов удается справиться с такой сложной темой, наладить правильную логистику и обеспечить кухню продуктами стабильно высокого качества.



В этом смысле в более выигрышном положении оказываются владельцы больших ресторанных холдингов, в распоряжении которых уже имеется вся необходимая инфраструктура для успешного решения подобных вопросов. К числу таковых относится, например, Novikov Group Аркадия Новикова. Совсем недавно в холдинге случилось пополнение – рыбный ресторан "Магадан" открыл свои двери в одном из бесконечных зданий бывшего Бадаевского пивзавода, где уже успешно работают новиковские "Сыроварня", Nofar и "Колбасный цех".

В меню – рыба и морепродукты, которые доставляют сюда из разных областей страны, от Мурманска до Владивостока. О качестве логистики можно судить по ценам. Ибо где еще в Москве можно найти ассорти свежайших магаданских креветок по цене 100 рублей за 100 граммов, или, скажем, камчатского краба, за 100 граммов которого просят всего 850 рублей?

На закуску непременно стоит попробовать тосты с жирной, но очень нежного посола сельдью из Охотского моря, тартар из тунца с авокадо, брускетту с угрем или пирожки с тунцом. Далее можно переходить к свежим устрицам, мини-чебурекам с крабом и креветками, а затем и к лангустинам на гриле. Отдельно следует упомянуть икорный бар с икрой сига, щуки, нерки и осетра – на выбор. Все подается с аккуратными оладушками и густой, тягучей сметаной.

Рыбную тему уместно продолжает магаданская уха с филе из нерки и судака. А на горячее найдутся и калкан, и палтус, и треска, и окунь, и карп, а за приготовленной на гриле осетриной не грех и вернуться. Поклонников итальянской кухни ждет черное ризотто с осьминогом и несколько видов пасты с морепродуктами. Для компании, которой трудно определиться с выбором, отлично подойдет большой рыбный садж.

Впрочем, в меню "Магадана" найдется не только рыба. К услугам завзятых мясоедов стейки, кебабы, говяжьи щечки, утиная ножка, шашлык и прочие мясные прелести.

Средний счет – 1500 рублей.

