Главные события Москвы с 14 по 20 декабря 2018 года

Куда пойти, что посмотреть? Если эти вопросы приходят вам в голову, значит самое время прочитать еженедельный обзор от "Дни.ру". Из него вы узнаете о самых интересных ближайших событиях Москвы.



14 декабря, пятница



В Гостином дворе начинается IX Московская международная выставка "Искусство куклы". Вновь будут показаны лучшие куклы мира от Антарктиды до Японии, от древних времен до космического будущего, от миниатюр до гигантов в рост человека. Тысячи художников из разных стран целый год готовили свои новые коллекции к этому событию. В этом году организаторы подготовили 20 спецпроектов и сотни авторских экспозиций с куклами и мишками Тедди. Зрители увидят: "Куклы из будуара Марлен Дитрих", "Куклы по картинам Брейгеля", "Куклы детской мечты", "Голая коллекция" и многое другое.

В Театральном центре "На Страстном" впервые в нашей стране пройдут гастроли польского театра со спектаклем Ивана Вырыпаева "Иранская конференция", который будет исполнятся на английском языке с синхронным переводом на русский. Постановка размышляет, куда движется нашацивилизация со множеством разных культур и идеологий. Есть ли универсальная доктрина или практика, которая объединит всех людей. По сюжету, девять ученых собираются на симпозиум в Копенгагене, чтобы обсудить положение дел на Ближнем Востоке и в Иране. Протокольная встреча и заготовленные речи неожиданно для всех оборачиваются по-настоящему честным, сокровенным и очищающим разговором о смысле жизни, ее вызовах и надеждах.

В Центральном Доме актера покажут спектакль "Фауст". Два произведения великих писателей, А. Пушкина "Сцены из Фауста" и И. Гете "Фауст" объединились в единое действо. В основе трагедии лежит древняя легенда о продаже человеком души дьяволу. Несмотря на драматический подтекст произведения, сюжет которого строится на заключении сделки между Злым духом Мефистофелем и Господом, оба произведения отличаются оптимизмом и верой в победу добра и света.

В СК "Олимпийский" выступит группировка "Ленинград". Группа очень популярна в России, коллектив уже давно отказался от традиционного подхода с выпуском полноценных альбомов и систематически выпускает новые песни и клипы, которые являются самостоятельными "боевыми единицами" и обретают вирусную популярность. Зрителей ждет озорное и яркое шоу, где каждый участник (от бэк-вокалисток до звукоинженеров) выложится на полную катушку.

В "Adrenaline Stadium" исполнит свои лучшие хиты группа "Руки Вверх!". Сергей Жуков порадует поклонников новой программой "Танцы", в которую войдут только проверенные временем забойные композиции. Сам артист говорит: "В декабре мы делаем совершенно особое по атмосфере событие – новое шоу "Танцы" в любимой всеми атмосфере клуба, когда ты рукой можешь дотянуться до каждого своего зрителя. Каждый, кто придет на наши концерты, почувствует себя с нами на одной волне и буквально на одной сцене. И это кайф!".

15 декабря, суббота

В МФК "Кунцево Плаза" при содействии центров содействия семейному воспитанию "Сколковский", "Кунцевский" и "Наш дом" пройдут "Рождественские чтения". Татьяна Арнтгольц, Алена Хмельницкая, Сергей Горобченко и Гоша Куценко прочитают любимые сказки своего детства, а также с фрагментами из балета "Щелкунчик" выступят артисты Большого театра. Русские народные сказки в исполнении известных актеров помогут создать новогоднее настроение. Плюс к этому, гостей будут ждать звездные автограф-сессии и новогодние подарки.

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац состоится новогодняя премьера балета "Спящая красавица" Петра Ильича Чайковского. Поставили этот спектакль музыкальный руководитель и дирижер Алевтина Иоффе, хореограф Кирилл Симонов и художник Вячеслав Окунев. Спектакль посвящен 200-летию великого русского балетмейстера Мариуса Петипа. Зрители увидят не просто изложение сюжета сказки Шарля Перро, а историю о том, как создается спектакль, как под потолком двигаются нарисованные облака, как грохочет за кулисами гром-машина, как рождается на сцене самая настоящая волшебная сказка, в которую верят и взрослые, и дети.

На дизайн-заводе FLACON пройдет фестиваль "Рождественская разбериха". Мероприятие пройдет в альтернативном формате, без бумажных снежинок и Деда Мороза. Здесь можно будет приобрести авторскую одежду и обувь, оригинальные предметы интерьера, книги, бижутерию и многое другое. Гостей также ждут особые футуристические решения в декоре, выполняющие роль камерных фотозон. Зона "Арт" представит секретную выставку, подсвеченную флуоресцентным светом, видеоинсталляции и другие интерактивные решения. А праздничный фудкорт приготовит много вкусненького. Со сцены будет звучать забористый зимний рейв. Вход свободный. Мероприятие продлится два дня.

Под Новый год кампус бизнес-школы "Сколково" традиционно превратится в место проведения предновогодних гуляний. Интересно будет всем – и взрослым, и детям. Для маленьких гостей подготовили музыкальный спектакль "Приключения новогоднего эльфа" с героями мультсериала "Монсики" и оригинальными декорациями, а также мастер-классы, квесты и яркие фотозоны. А для взрослых – лекции о долголетии, киберспорте и том, как лучше понимать детей. Команда летних образовательных программ JUST DILIJAN IT! приготовила для гостей большую научную и образовательную программу, а значит день обещает быть насыщенным. Гости смогут принять участие в мастер-классе по живописи и коллажу от Натальи Лапкиной – автора курсов по истории искусства, этнографии и истории для детей, научного сотрудника Института этнологии и антропологии РАН, основателя и руководитель проекта "Детская академия наук Qawra", а также послушать интерактивную лекцию "Научные тайны Нового года".

16 декабря, воскресенье



В "Крокус Сити Холле" отметит 70-летний юбилей Народный артист России, знаменитый ведущий, Юрий Николаев. На протяжении многих лет он вел популярную программу "Утренняя почта", а чуть позже стал продюсером и ведущим еще одной музыкальной программы – "Утренняя звезда", благодаря которой получили путевку в жизнь такие исполнители, как Алсу, Юлия Началова, Валерия, Сергей Лазарев, Влад Топалов, театра -студия "Непоседы", Зара, Ани Лорак, Пелагея и многие другие. Со своими поздравлениями выступят именитые артисты: Юрий Антонов, Лев Лещенко, Тамара Гвердцители, Олег Газманов, Николай Расторгуев и группа "ЛЮБЭ", Григорий Лепс, Леонид Агутин, Игорь Николаев, Елена Ваенга, Александр Розенбаум, Любовь Успенская, Вячеслав Добрынин, Дмитрий Маликов, Надежда Бабкина и ансамбль "Русская песня".

В Московском Международном доме музыки пройдет “Концерт к 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына”. Почтить память писателя, прославившегося не столько своим писательским талантом, сколько пропагандистской деятельностью против своей страны, приедет из США его сын – Игнат Солженицын, пианист и дирижер. На одной сцене с ним выступит Национальный Филармонический оркестр России под руководством дирижера, Народного артиста РФ Владимира Спивакова, а также Академический Большой хор “Мастера хорового пения” под руководством Льва Конторовича.

В Музторге на Краснохолмской набережной пройдет вечеринка легендарного бренда Gibson. Гостей ждут конкурсы с призами, скидки и предновогодняя атмосфера, которую создадут группы "Тараканы!" и On-The-Go и Jeans n’ Roses (трибьют Guns n’Roses). Которые отыграют свои мини-сеты, раздадут автографы и сфотографируются со всеми желающими. Также компания Gibson представит новинки – электро– и акустические гитары. Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация (https://muztorg-ru.timepad.ru/event/863269/?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=vkfeed).

В Театре на Юго-Западе покажут комедию "Самоубийца". Однажды глубокой ночью, жителя обычной коммуналки Подсекальникова "накрыл" своеобразный протест против общества, в котором он никому не нужен. Даже собственной жене и теще, у которых он, будучи безработным, сидит на шее. Его демарш родные воспринимают, как попытку самоубийства. И вокруг этого события закручивается невероятный сатирический сюжет. Подсекальников совершенно неожиданно для самого себя становится героем дня и борцом за права интеллигенции. "Помните, что интеллигенция соль нации и, если ее не станет, вам нечем будет посолить кашу, которую вы заварили".

17 декабря, понедельник



В Московском дворце молодежи покажут спектакль "Чапаев и Пустота", одну из самых успешных и нестандартных постановок на современной российской сцене. Здесь непредсказуемый Михаил Ефремов – это Чапаев, виртуоз Михаил Крылов – Петр Пустота, весельчак и шоумен Михаил Полицеймако – Котовский, молодая и талантливая Мария Козакова – Анка-пулеметчица и брутальный красавец Павел Сборщиков – Сердюк. Зритель оказывается между двумя мирами, в одном из которых – герой-комдив Василий Иванович Чапаев и его оруженосец Петька стараются разобраться в целесообразности всего происходящего во вселенной, а в другом – пациент психиатрической лечебницы пребывает в мире своих сюрреалистических грез.

В Театре МДМ покажут постановку "Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК". В центре истории группа актеров из Общества любителей театра Политехнического университета, которые хотят поставить в канун Рождества детектив в духе Агаты Кристи. Но на этом пути их ждет куча комичных ситуаций. Спектакль напомнит зрителям о том, что в жизни часто что-то идет не так, но несмотря на это, всегда есть место для улыбки. Постановка успешно прошла в двух десятках стран и получила престижные мировые театральные награды.

18 декабря, вторник



В Московском международном Доме музыки выступит бархатный баритон из США, певец, актер и саксофонист Даниэль Боавентура. Он обладает уникальным артистическим даром, подходящим и для театральной сцены, и для кино, и для музыки. Боавентура участвовал в бразильских версиях знаменитых бродвейских мюзиклов "Чикаго", "Моя прекрасная леди", "Эвита" и "Питер Пэн". И все его работы получили восторженные отзывы как публики, так и театральных критиков. В концерте также примет участие Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония", дирижер – Сергей Тарарин.

В "Школе современной пьесы" покажут спектакль "Лондонский треугольник". Действие происходит в XIX веке. На сцене Герцен и Огарев – речь в постановке идет именно о них. В спектакле рассказана удивительная история о том, как два великих деятеля русской культуры любили одну и ту же женщину. Для одного она была женой, для другого любовницей. Ни для кого это не было секретом.

В театре "Эрмитаж" состоится премьера одного из самых таинственных и завораживающих спектаклей сезона – "Пролетая над гнездом кукушки". Впервые в Москве его покажут в трех жанрах: кино, спектакль, променад. Зрители на время действия станут пациентами, которым придется решать судьбу главного героя. Они смогут полностью погрузиться в произведение, чтобы испытать весь спектр эмоций: от презрения до восторга, от умиления до жалости, от ужаса безысходности до ощущения полной свободы. И всем предстоит ответить на главный вопрос: кто же мы с вами – винтики в огромной системе или наш голос все-таки чего-то стоит?!

19 декабря, среда

В Москва-Сити состоится благотворительный показ Art&Fashion Show. Собранные с продажи билетов средства будут направлены в фонд Гоши Куценко "Шаг вместе", помогающему детям с диагнозом ДЦП. Благотворительный проект придут поддержать Гоша Куценко, Виктор Логинов, Юлия Ковальчук, Екатерина Гусева, Агата Прилучная, Павел Деревянко и многие другие. В благотворительном показе в "Афимолл Сити" поучаствует дизайнер, работающий с российскими звездами – Julia Day. Будет представлена новая эксклюзивная коллекция 2019 года, состоящая из тридцати образов. Зрители увидят вечерние платья и комбинезоны сложного кроя, выполненные из бархата, "железных тканей", декорированные перьями и камнями.



На сцене Государственного Кремлевского дворца свое 15-летие большим сольным концертом отпразднует вокальная группа "Кватро". Поводом станет 15-летие коллектива. В этот вечер не обойдется без взвезд российской эстрады, друзей и специальных гостей, среди них: Алессандро Сафина, Хибла Герзмава и Василий Герелло. За время существования группы было создано более 100 авторских музыкальных проектов, записано множество альбомов, среди которых "Советские шлягеры", "Шедевры русского романса", "Classical", альбом духовной музыки "Тебе поем", "Песни Победы", сборник любимых новогодних песен "Русская зима" и другие. Артисты работали с лучшими симфоническими оркестрами мира, выступали на крупнейших мировых концертных площадках с такими мэтрами, как Пласидо Доминго, Майкл Болтон и Дмитрий Хворостовский.

20 декабря, четверг



В "Союзе Композиторов" выступит группа Esh. Анна Клесун – вокал, Сергей Баулин – саксофон, Игорь Надеждин — фортепиано, Владимир Кольцов-Крутов – контрабас, Ильдар Нафигов – ударные. Музыка Esh – это смесь утонченных и изысканных ритмов бразильской самбы и босса-новы, пронизанной искрометными джазовыми импровизациями. Это чарующий голос вокалистки и необыкновенное звучание песен на португальском языке .В репертуаре – бразильская классика, обработки песен Жобима, а также песни собственного сочинения на португальском языке.