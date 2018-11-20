Раскрыта диета долгожителей
По словам специалистов, диета долгожителей острова Окинава и стран Средиземноморья состоит из небольшого числа белковых продуктов, включая рыбу, сою и другие растения. При этом основным источником углеводов является сладкий картофель батат.
На основе этих знаний ученые провели эксперимент, доказавший, что низкобелковая диета с высоким содержанием углеводов способствует высокой продолжительности жизни у мышей. Неожиданность открытия в том, что ранее утверждалось: якобы ограничение калорийности уменьшает риск преждевременной смерти и ограждает от возрастных заболеваний.
В ходе исследования грызуны ели продукты, содержащие крахмал и белок казеин, сообщает EurekAlert!. Оказалось, что высокоуглеводная диета способствует поддержанию функций гиппокампа – структуры мозга, которая отвечает за формирование памяти и уменьшает риск старческих болезней.
По мнению ученых, такие же выводы можно сделать и в отношении людей. Они считают, что положительный эффект от подобной диеты больше, чем от низкокалорийной диеты.
Ранее ученые из Института общественного здравоохранения Америки составили список из самых полезных для здоровья продуктов. В него вошли, брюссельская и цветная капуста, брокколи, лук-шалот, тыква, руккола, сладкий перец и петрушка.
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