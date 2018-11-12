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Lifestyle

Ученые: негативные эмоции меняют скелет человека

Фото: www.globallookpress.com
Психологи говорят, что гнев и злость живут в нижней челюсти. Напряжение зубочелюстной системы, по их мнению, прежде всего, связанно с переживаниями. Афоризм "терпеть, стиснув зубы" тому подтверждение. Стоматологи не просто солидарны с тезисом, они пошли дальше и доказали взаимосвязь между стрессом и осанкой, посвятив своей догадке множество научных исследований и диссертаций. 
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О медицинских признаках, по которым несложно определить, насколько прочно негативные эмоции обосновались в организме, и об их пагубном влиянии на позвоночник и скелет человека, Дни.ру поговорили с кандидатом медицинских наук, врачом-стоматологом Дмитрием Смирновым.

"Для всего живого на Земле в момент опасности существуют два пути – бежать или драться, – рассказывает специалист. – В этот миг любое живое существо будет сжимать зубы, это происходит с помощью большой жевательной мышцы (musculus masseter). Именно она заставляет челюсти плотно сжиматься. Чем чаще человек находится в стрессовых ситуациях, чем больше злится, тем сильнее у него развивается эта мышца, накачиваясь, подобно бицепсу у спортсмена. В простонародье этот процесс звучит, как "катать желваки". Именно они подчеркивают скулы и углы челюсти, которые с одной стороны говорят о брутальности и силе личности, а с другой выдают частое проявление злости и гнева".  

Фото: pixabay.com

Постоянный стресс провоцирует активный физический рост musculus masseter, что способствует образованию костного нароста – мозоли, в том месте, где мышца и челюсть соединяются. Это приводит к увеличению нагрузки на зубы, разрушая их. Стирается поверхность эмали – верхний панцирь зуба, под которым находится более мягкий слой – дентин. Как только эмаль перестает его защищать, в нем тут же развивается кариес и губит нерв. Кроме того, постепенно формируется неправильный прикус, когда нижняя челюсть от постоянного перенапряжения и стертых утраченных опор занимает более глубокое положение во рту. Именно из-за этого страдает височный сустав – патологию можно определить по характерным щелчкам и хрусту при открывании/закрывании ротовой полости. Этот симптом врачи считают очень опасным и рекомендуют незамедлительно обращаться к специалистам за помощью.

Дальше происходит самое неожиданное и, казалось бы, невероятное – начинает меняться скелет! По словам эксперта, височно-нижнечелюстной сустав человека представляет собой центр равновесия всего тела. "Если взаиморасположение челюстей, то есть, прикус, правильный, то нижняя челюсть в комплексе с мышцами является противовесом всему телу. Если соответствие челюстей нарушено, то нарушается и равновесие, так как напрягаются не только мышцы, поддерживающие нижнюю челюсть, но тело полностью. Поскольку оно берет на себя дополнительную нагрузку, это сказывается на позвоночнике – происходит нарушение симметрии скелета. Пациенты обычно не связывают сколиоз с дисбалансом во взаиморасположении челюстей. Снять мышечную боль и устранить изменения скелета в таком случае можно только одним способом: привести окклюзию в состояние нормы", – говорит Дмитрий Смирнов.

Фото: www.globallookpress.com

Проведены медицинские исследования на эту тему и существует немало подтверждений взаимосвязи прикуса и осанки. Ученые и врачи доказали даже влияние неправильного прикуса на баланс стоп. В костных структурах происходит вполне очевидный процесс: негативные эмоции – злость, гнев, ярость и терпение – нарушают правильное расположение челюстей, что, в свою очередь, вызывает нарушение функций суставов шейного отдела позвоночника, а это уже приводит к деформации остальной его части со всеми вытекающими последствиями. Мышечная мускулатура на вспышки злости и агрессии реагирует спазмом – мышцы "сводит" всякий раз, когда мы переживаем негативные эмоции. Постоянный спазм мышечного волокна задействует другие мышцы, из-за чего происходит деформация мускулатуры и асимметрия тела.

Словом, чтобы не страдать недугами опорно-двигательного аппарата, болями в спине и неправильной осанкой, стоит избавиться от всех негативных эмоций и перестать злиться. Улыбка – главное оружие в борьбе не только с постоянным стрессом и плохим настроением, но и веский аргумент в пользу здорового позвоночника. 

12 ноября 2018, 14:44

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