Какое порно предпочитают жители КНДР
По данным портала PornHub, за последние два года жители Северной Кореи активно посещают ресурс. При этом, на основе статистики их запросов, исследователи сайта сделали вывод о том, что северокорейцы предпочитают смотреть видео с участием азиатских порноактрис, и в особенности – японок, передает The Sun.
Впрочем, то, как именно жители КНДР получают доступ к запретным удовольствиям, до сих пор остается загадкой. Как отмечает издание, доступ в Сеть в этой стране возможен только через интранетную систему "Кванмен", которая жестко контролирует то, какие ресурсы посещает пользователь. Особенно трудно с помощью этой системы получить доступ к видео с "клубничкой".
За просмотр порнофильмов шалунам грозит наказание в виде трудовых лагерей сроком на пять-десять лет. Издание предполагает, что это правило могут спокойно обойти лишь представители партийной элиты и спецслужбы. Возможно, именно они и создают трафик на порносайтах.
Ранее стало известно, что жители американского города Шарлотсвилля отличаются весьма экзотическими порно-вкусами. Так, они предпочитают смотреть "клубничку" в жанрах "толстый анал", "кроссдрессинг" и "волосатые лесбиянки".
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