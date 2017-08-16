Какое порно предпочитают жители КНДР

Популярный ресурс PornHub изучил сексуальные предпочтения жителей одной из самых закрытых стран в мире – КНДР. Несмотря на то, что просмотр порно в Северной Корее запрещен, тысячи ее граждан все же умудряются регулярно предаваться этим удовольствиям.

По данным портала PornHub, за последние два года жители Северной Кореи активно посещают ресурс. При этом, на основе статистики их запросов, исследователи сайта сделали вывод о том, что северокорейцы предпочитают смотреть видео с участием азиатских порноактрис, и в особенности – японок, передает The Sun.

Впрочем, то, как именно жители КНДР получают доступ к запретным удовольствиям, до сих пор остается загадкой. Как отмечает издание, доступ в Сеть в этой стране возможен только через интранетную систему "Кванмен", которая жестко контролирует то, какие ресурсы посещает пользователь. Особенно трудно с помощью этой системы получить доступ к видео с "клубничкой".

За просмотр порнофильмов шалунам грозит наказание в виде трудовых лагерей сроком на пять-десять лет. Издание предполагает, что это правило могут спокойно обойти лишь представители партийной элиты и спецслужбы. Возможно, именно они и создают трафик на порносайтах.

Ранее стало известно, что жители американского города Шарлотсвилля отличаются весьма экзотическими порно-вкусами. Так, они предпочитают смотреть "клубничку" в жанрах "толстый анал", "кроссдрессинг" и "волосатые лесбиянки".