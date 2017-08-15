Жители американского города удивили порновкусами

Известный ресурс для взрослых xHamster проанализировал поисковые запросы жителей американского города Шарлотсвилля (штат Вирджиния) за 2017 год. Оказалось, что местные любители порно отличаются весьма извращенными вкусами.

По всей видимости, классический секс – то, что меньше всего интересует людей в Шарлотсвилле. По данным xHamster, чаще всего жители города ищут порно в категории "Толстый анал".

Второе место среди поисковых запросов занимает кроссдрессинг, то есть интимные ролевые игры с переодеванием в одежду представителей противоположного пола. На третьем месте по популярности оказался поиск видео с волосатыми лесбиянками, передает Lenta.ru со ссылкой на пресс-релиз интернет-ресурса.

Также оказалось, что среди жителей города наиболее востребованы такие актрисы "клубнички", как Джинджер Линн и Тринити Лорен, которая умерла в 1998 году. Кроме того, в Шарлотсвилле очень любят порнофильмы с участием пожилых артисток.

Авторы исследования считают, что просмотр картин для взрослых – отличная альтернатива потасовкам, которые местные жители устраивают с неонацистами.

"Демократия – это взаимоуважение. xHamster хочет вам помочь полюбить друг друга. Только подумайте, воюющие стороны могли бы просто смотреть порно", – подчеркнул вице-президент интернет-ресурса Алекс Хокинс. Он также отметил, что сочувствует обеим сторонам конфликта.

Напомним, Шарлотсвилль попал в фокус внимания прессы 12 августа 2017 года. Тогда неонацисты провели стихийное факельное шествие по городу, требуя от местных властей отказаться от сноса памятника генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли (участнику войны между Севером и Югом США). После этого в городе начались беспорядки.

В результате пострадали 15 человек. Позже один человек погиб, а еще 19 были ранены.