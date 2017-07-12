Диета Алины Кабаевой
После завершения карьеры Алине Кабаевой пришлось изменить режим питания, что мгновенно отразилось на ее фигуре. Гимнастка признавалась в любви к сладкому и мучному. При этом после шоколадки или пирожка она неизменно возвращалась к проверенной диете.
В команде Винер девочки помимо ежедневных многочасовых занятий девочки из российской сборной должны были соблюдать строгую диету. Их утро начиналось со взвешивания натощак, а жесткая диета включала только полезные углеводы для энергии и овощи с вареным мясом, сообщает Elle.
Особенно эти правила касались юной звездочки Кабаевой, которая, несмотря на свою гибкость, всегда была склонна к полноте. А набор веса грозил отчислением из команды, поэтому, чтобы быстро прийти в форму, гимнастки устраивали разгрузочные дни на овощах, кефире или гречке с зеленым чаем. Их повседневный рацион строился на белках и сложных углеводах.
Свод правил, по которым много лет питалась и главная гимнастка России Алина Кабаева, состоит состоять их мяса, рыбы, бобовых, творога и молока. При этом полностью исключается копченое, жареное, мучное и сладкое. Побаловать себя можно только горьким шоколадом, натуральным мармеладом и сухофруктами.
Кроме того, важно соблюдать дробное питание, деля прием пищи на маленькие порции еды по четыре-пять раз в день. Это позволяет пище быстро перевариваться. Также Алина ела не позже, чем за два часа до тренировки. И еще одно железное правило: после 18:00 прием пищи категорически запрещается.
Меню на день:
Завтрак: овсяная каша с сухофруктами на воде,
обезжиренный йогурт, тосты, сыр.
Второй завтрак (через два часа после тренировки): овощной или фруктовый салат.
Обед: овощной суп, отварная курица, свежевыжатый сок.
Ужин: нежирная рыба с гарниром из стручковой фасоли, зеленый чай.
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