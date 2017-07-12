Диета Алины Кабаевой

Стало известно, каким образом художественные гимнастки поддерживают физическую форму. Так, выработанная годами система питания для спортсменок команды Ирины Винер для Алины Кабаевой работает безотказно.

После завершения карьеры Алине Кабаевой пришлось изменить режим питания, что мгновенно отразилось на ее фигуре. Гимнастка признавалась в любви к сладкому и мучному. При этом после шоколадки или пирожка она неизменно возвращалась к проверенной диете.

В команде Винер девочки помимо ежедневных многочасовых занятий девочки из российской сборной должны были соблюдать строгую диету. Их утро начиналось со взвешивания натощак, а жесткая диета включала только полезные углеводы для энергии и овощи с вареным мясом, сообщает Elle.

Особенно эти правила касались юной звездочки Кабаевой, которая, несмотря на свою гибкость, всегда была склонна к полноте. А набор веса грозил отчислением из команды, поэтому, чтобы быстро прийти в форму, гимнастки устраивали разгрузочные дни на овощах, кефире или гречке с зеленым чаем. Их повседневный рацион строился на белках и сложных углеводах.

Свод правил, по которым много лет питалась и главная гимнастка России Алина Кабаева, состоит состоять их мяса, рыбы, бобовых, творога и молока. При этом полностью исключается копченое, жареное, мучное и сладкое. Побаловать себя можно только горьким шоколадом, натуральным мармеладом и сухофруктами.

Публикация от Alina Kabaeva | ФАН-АККАУНТ | (@alinakabaeva.official) Май 3 2017 в 5:02 PDT

Кроме того, важно соблюдать дробное питание, деля прием пищи на маленькие порции еды по четыре-пять раз в день. Это позволяет пище быстро перевариваться. Также Алина ела не позже, чем за два часа до тренировки. И еще одно железное правило: после 18:00 прием пищи категорически запрещается.

Меню на день:

Завтрак: овсяная каша с сухофруктами на воде, обезжиренный йогурт, тосты, сыр.

Второй завтрак (через два часа после тренировки): овощной или фруктовый салат.

Обед: овощной суп, отварная курица, свежевыжатый сок.

Ужин: нежирная рыба с гарниром из стручковой фасоли, зеленый чай.