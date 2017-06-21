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Lifestyle

Пять секретов идеального газона на даче

Фото: GLOBAL LOOK press/John Eveson
Красивый и ухоженный газон на дачном участке можно сравнить с идеальным паркетом в квартире – он обращает на себя внимание гостей и является лучшим вариантом выигрышного оформления загородного гнездышка. Какой газон выбрать, когда его засевать и как ухаживать – первые вопросы, возникающие у хозяев.
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Эксперт сети гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ Татьяна Чаброва поделилась с Dni.ru секретами идеального газона.

Первым делом оцените свой участок: ровная ли у вас почва, насколько она плодородна, открытый или затененный у вас двор? Ответы на эти вопросы помогут вам определиться не только с объемом предстоящих работ, но и с дальнейшим выбором семян.

Секрет 1. Правильно готовим грунт

Самый сложный и трудоемкий процесс на пути к идеальному газону – подготовка почвы к посеву. "Вскопайте землю и освободите ее от сорняков и крупных камней. Затем обработайте грунт ручным или электрическим культиватором. Грунтовая основа должна быть толщиной не менее 15 см. Потом разровняйте почву граблями, утрамбуйте грунт и дайте ему немного отдохнуть", – рассказывает эксперт.

Примерно за неделю до посева стоит добавить в землю специальное удобрение для газона в соотношении примерно 30–40 г на квадратный метр. Цены на удобрения для газона начинаются от 300 рублей за 5 кг.

Фото: Peter Macdiarmid/Gettyimages.ru

Секрет 2. Выбираем подходящие семена

В условиях нашего климата наиболее оптимальными газонными травами считаются овсяница, мятлик, райграс и полевица. Эти сорта устойчивы к заморозкам и не слишком требовательны к почве. Однако не стоит хватать первые попавшиеся пачки с полки и бежать их высаживать.

"Для начала определите назначение газона на вашем участке. Если вы просто хотите красиво оформить участок, высадив газон вдоль дорожек или в труднодоступных местах, то вам подойдет универсальный газон. В его состав входят красная овсяница, луговой мятлик и райграс", – говорит Чаброва. Такой газон хорошо растет на любой почве и устойчив к неблагоприятными факторам.

Если вы планируете регулярно устраивать пикники и семейные спортивные состязания, то идеальным вариантом для вас станет спортивный газон, в составе которого преобладают луговая овсяница и райграс. Главное свойство этого вида – способность быстро восстанавливаться после активных нагрузок. Цена за 0,5 кг спортивного газона начинается от 189 руб.

Для открытых солнечных участков, на которых обычная трава сразу выгорает, подойдет специальный газон для солнечных мест, в составе которого есть устойчивые к засухе злаки. Для тенистых местностей подойдет газон с преобладанием в составе овсяницы, райграса и полевицы.

Секрет 3. Равномерно сеем газон

Умеренная и безветренная погода является идеальной для высадки газонной травы. Лучше всего подходят май – июнь и август – сентябрь, именно в это время почва достаточно влажная и теплая, поэтому семена всходят очень быстро.

"Перед посевом для равномерного распределения семян смешайте их в пропорции 1:1:1 с песком и садовым грунтом. Норма посева семян составляет 20–40 г на квадратный метр. Получившуюся смесь необходимо равномерно насыпать сначала вдоль, а затем поперек участка", – поясняет эксперт.

Специальная газонная сеялка облегчит вам задачу, найти ее можно по цене от 1599 руб. После посева почву необходимо обильно полить водой при помощи тонкого разбрызгивателя. При жаркой погоде поливать землю стоит утром и вечером, избегая образования ручейков и луж.

Фото: GLOBAL LOOK press/John Eveson

Секрет 4. Рулонный газон, или быстрое решение на сезон

Покупка рулонного газона – лучшее решение для тех, кто хочет без лишних усилий обзавестись приятным глазу газоном уже в этом сезоне, ведь после высадки его можно подвергать нагрузке буквально через две недели. Стоимость универсального рулонного газона начинается от 129 руб.

"После покупки газон нельзя хранить более одного дня, поэтому почву стоит подготовить заранее. При расчете необходимого количества рулонов закажите на два квадратных метра больше – они могут вам пригодиться. Если на продолжительное время устанавливается слишком сухая погода, рулоны немного сжимаются", – советует Чаброва.

Снимите рулоны с поддона и разложите их так, чтобы края перекрывали друг друга на 1–2 сантиметра. После укладки хорошо прижмите газон, заполните щели газонным песком и обильно полейте разбрызгивателем.

Фото: GLOBAL LOOK press/Michaela Begsteiger

Секрет 5. Регулярно ухаживаем

При выборе газонокосилки стоит отталкиваться от размеров и особенностей вашего газона. На рынке представлено огромное разнообразие моделей: самоходные и несамоходные газонокосилки, двух– и четырехколесные,  электрические, бензиновые и аккумуляторные, с выбросом травы или травосборником. Косилки различаются также по мощности и высоте скашивания. Особую роль в уходе за газоном играют триммеры и мотокосы.

Если вы не хотите долго мучиться с выбором, то самым универсальным и удобным вариантом станет электрическая самоходная газонокосилка с травосборником средней мощности. Ее стоимость начинается от 2685 руб.

Высота газона обычно поддерживается на уровне 3–4 сантиметров. Это значит, что косить траву вам придется почти каждые выходные. А чтобы ваш газон оставался густым и красивым, не забывайте регулярно его поливать и подкармливать.

Автор: Василий Ручкин21 июня 2017, 11:28

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