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Lifestyle

Главные летние премьеры сериалов

Фото: GLOBAL LOOK press/West Coast Surfer
Любимые герои возвращаются, а новые готовы покорять ваши сердца. На телеэкраны выходят сразу несколько сериалов. Дни.Ру рассказывают о самых интересных из них.
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"А у нас во дворе"

На "Первом" с 29 мая выходит сериал "А у нас во дворе" с Равшаной Курковой в главной роли. Это детектив о неожиданной паре – дворнике из Узбекистана Мавлюда (эту роль и исполнила Равшана) и полицейского в отставке по кличке Каленый (его сыграл Сергей Пускепалис), которые вместе ищут пропавшего мужа Мавлюды и попутно раскрывают преступления, в которых оказываются замешаны жители их двора. Среди таких дел, за которые они берутся - исчезновение владельца машины, похищение дочери обеспеченных родителей, убийства дворовых собак, массовое отравление на свадьбе и многие другое. Съемки сериала проходили в Москве и Узбекистане.

Сериал в эфире Первого канала вечером после телепрограммы "Время".

"Пороги"

Телеканал "Россия" встречает лето сериалом "Пороги" – это история про двух друзей детства, выросших в детдоме и по злой иронии судьбы ставших соперниками в любви и преградой друг для друга на пути к счастливой жизни рядом со своей избранницей. В главных ролях – Никита Тезин ("Кремлевские курсанты", "Битва за Севастополь") и Михаил Гаврилов ("Молодежка", "Универ"). Повзрослев вместе в детдоме, оба выбрали военную карьеру и отправились служить в тихий городок Сосны. Там молодые лейтенанты влюбляются в одну девушку – дочь полковника Реутова Полину. И теперь им предстоит проверить свою дружбу на прочность, а Полине сделать непростой выбор между двумя претендентами на ее сердце.

Премьера в понедельник, 29 мая, в 21:00.

"Твин Пикс"

В конце мая в эфир наконец-то вышел один из самых долгожданных телепроектов этого года: третий сезон легендарного сериала "Твин Пикс". Хорошая новость в том, что все девять серий нового сезона снимет сам Дэвид Линч по сценарию, который он написал вместе с Марком Фростом – своим соавтором по первым двум сезонам. Кроме того, третий сезон соберет прежний звездный состав: о возвращении в "Твин Пикс" заявил Майл МакЛоклен (агент ФБР Дейл Купер), а позже к нему присоединилась Шерил Ли, сыгравшая печально известную Лору Палмер и ее кузину Мэдди Фергюсон.

Премьера сериала несколько раз откладывалась, совсем недавно она была назначена 21 мая. На российском ТВ сериал показывает канал ТВ-3 – новые серии в эфире по понедельникам в 23:00.

"Сообщество"

На Paramount Comedy в понедельник 29 мая в 21:50 выходит первая серия ситкома "Сообщество". Это история об общественном колледже, в котором собралась компания из семи взрослых людей, решивших по разным причинам получить высшее образование.

Главного героя зовут Джефф Уингер (его роль исполнил Джоэль Макхейл, известный по сериалу "В четырех стенах"), он дисквалифицированный адвокат, которому пришлось вновь сесть за парту, так как его диплом был признан недействительным. В колледже он влюбляется в сокурсницу Бритту Перри (ее сыграла актриса Джиллиан Джейкобс, главная роль в ситкоме "Любовь") и знакомится с пожилым Пирсом Хоуторном (его сыграл американский актер Чеви Чейз), "салфеточным магнатом", который был женат целых семь раз.

Помимо Джеффа, Бритты, Пирса и их одногруппников, в событиях участвуют: штудирующий киноискусство Абед Надир, разведённая мать Ширли Беннет, бывший защитник в школьной сборной Трой Барнз и влюблённая в него ещё со школьных времён Энни Эдисон.

Премьера на канале Paramount Comedy в понедельник 29 мая в 21:50.

"Утопия"

C конца мая в эфире канала Spike – британский сериал "Утопия". Это фантастический триллер, в центре сюжета которого история группы незнакомых между собой людей. В их распоряжении оказывается рукопись романа под названием "Утопия", в котором содержатся предсказания бедствий, постигших человечество в предыдущие столетия. Вскоре главные герои привлекают внимание секретной неправительственной организации, которая открывает на них самую настоящую охоту. Героям предстоит спастись от жестоких преследователей, а также постараться предотвратить бедствия, предсказанные в романе. Среди исполнителей главный ролей актеры Нейтан Стюарт-Джарретт (сыграл также в сериале "Отбросы") и Джеральдин Джеймс (фильмы "Шерлок Холмс" и "Девушка с татуировкой дракона").

Сериал в эфире канала Spike по будням в 22:15.

"Свадебное чудо"

В понедельник, 5 июня, на канале TLC премьера британского документального реалити-шоу "Свадебное чудо". Оно рассказывает историю шести пар, решивших, несмотря на все сложности и препятствия, которые ставит на их пути жизнь, связать свои судьбы и стать мужем и женой. Среди них – Ник и Софи: из-за тяжелой болезни Ник ослеп, но Софи не бросила его и приняла его предложение руки и сердца.

Передача в эфире канала TLC в понедельник 5 июня в 21:00.

Автор: Василий Ручкин26 мая 2017, 16:32

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