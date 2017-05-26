Главные события Москвы с 26 мая по 1 июня 2017 года

Никто не окажется обделенным. В ближайшие семь дней в Москве ожидается море интересных событий на любой вкус. Это и рок-концерты, и классическая музыка, и балет, и кино, и мероприятия, приуроченные к Международному дню защиты детей. Все самые значимые события – в традиционном обзоре Dni.Ru.

26 мая, пятница

В Yotaspace даст концерт Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra. Эмир Кустурица снимает нынче редко, и можно сказать, что музыка стала теперь его основным занятием. Музыканты представят свою новую программу "По млечному пути". Так же называется недавно увидевший свет, первый за без малого десять лет игровой фильм режиссера, драма с самим Эмиром и Моникой Беллуччи в главных ролях.

С 26 по 28 мая в Итальянском гроте Александровского сада Московского Кремля пройдет смотр детских духовых оркестров Центрального федерального округа в рамках программы фестиваля "Спасская башня детям". 40 детских духовых коллективов покажут свое мастерство перед профессиональным жюри, состоящем из видных деятелей в сфере духового и оркестрового исполнительства. Победители получат право выступить в августе на Красной площади на Фестивале детских духовых оркестров в рамках фестиваля "Спасская башня". 27 мая в Кремлевском проезде около памятника маршалу Жукову выступит уникальный детский духовой сводный музыкальный оркестр численностью в 1200 человек. Коллектив исполнит гимны, марши и мелодии из патриотических песен: "День Победы", "Славься", "Моя Москва", "Пусть всегда будет солнце", Гимн Российской Федерации. Также 27 мая в Артиллерийском дворе Государственного Исторического музея выступит один из лучших военных оркестров мира, Военный Образцовый оркестр Почётного караула.





В Кремлевском дворце состоится концерт телевизионного проекта "Ты – супер!", где и будет объявлен победитель. Специальными гостями вечера станут Игорь Крутой, Сосо Павлиашвили, Константин Меладзе, Вера Брежнева, Анне Вески, певица Слава, Тамара Гвердцители, Роза Рымбаева, "Бурановские бабушки", а также члены жюри – Ёлка, Виктор Дробыш, Стас Пьеха и Маргарита Суханкина. Станут известны имена конкурсантов, которые будут участвовать в "Детской Новой Волне" и "Детском Евровидении", а также будет объявлен обладатель приза зрительских симпатий, которого выберут 11 стран-участниц.

27 мая, суббота

27 и 28 мая в парке "Сокольники" пройдет один из самых старых официальных праздников Москвы – праздник мороженого! Предвестник начала лета – именно так окрестили его горожане. Гостей ждет насыщенная концертная программа, конкурсы, розыгрыши, мастер-классы для всей семьи и, конечно же, много мороженного на любой вкус. Девизом этого года станет "Радуйся – Твори – Люби – Учись, – и счастье непременно найдет тебя". На территории парка будет работать более 150 точек по продаже мороженого: не только традиционных видов, таких как эскимо, крем-брюле, пломбира, но и новых вкусов, которых представят аж около 15 видов.

27 и 28 мая в Yotaspace пройдет национальный финал фестиваля Emergenza, который предоставляет возможность молодым коллективам набраться опыта и сделать первые весомые шаги в музыкальной индустрии. Победитель получит оплачиваемую поездку и право выступить на Taubertal Open Air Festival в Германии перед публикой в 20 000 человек.

В Галерее Классической Фотографии пройдет выставка современных грузинских художников. Экспозиция объединит несколько десятилетий грузинской художественной культуры. Свои работы представят 57 художников, от уже известных до молодых и перспективных. Их творчество раскрывает богатую реальность современного художественного мира Грузии: уплывающий в туман поезд на полотне Бесика Арборишвили, люди, похожие на героев детских сказок, на картинах Ладо Тевдорадзе, образ женщины Лии Швелидзе – все вместе это образует глубокую целостность. Стоит отметить, что большинство работ будут представлены в России впервые.





27 и 28 мая в Stadium Live пройдет Urban Culture Festival, масштабный фестиваль уличной культуры. Это погружение в атмосферу кричащего хип-хопа, экстремального спорта и смешения современных субкультур. Команда UCF возведет целый город из десятков тонн специальных конструкций, киловатт звука и решительной энергии улиц.

28 мая, воскресенье

В Музее-усадьбе Кусково традиционно пройдет фестиваль "Классика в Кусково". Во Дворце усадьбы состоятся двадцать концертов, разнообразных по тематике и составу исполнителей. "Каждое лето усадьба Кусково превращается в настоящее пиршество искусства, куда приезжает огромное число известнейших артистов. Здесь любой может познакомиться с многогранностью мирового музыкального наследия: от Вивальди, Баха и Моцарта до Пьяццоллы и Маккартни и найти изысканное "музыкальное блюдо" по вкусу, ­– рассказывает народный артист России, солист "Москонцерта", виолончелист Михаил Уткин. 28 мая фестиваль откроется выступлением камерного оркестра "Времена года" под руководством заслуженного артиста России В. Булахова. В программе – произведения знаменитого композитора эпохи барокко Антонио Вивальди, восемь избранных концертов для одной, двух и четырёх скрипок с оркестром из знаменитого цикла "L`estro armonico". Солисты – Лена Семенова, Юлия Покровская, Иван Покровский, Елена Харитонова. Фестиваль продлится до 3 сентября.

На ВДНХ состоится акция, посвященная Всемирному дню здорового пищеварения. В рамках акции c 11:30 до 16:00 специалисты клиники "ФИЦ питания и биотехнологии" проведут бесплатную диагностику нутриметаболомного статуса, включающую в себя определение состава тела: количество жировой, мышечной массы тела, жидкости в организме методом биоимпедансометрии. С 12.30 до 14.00 состоится пешеходный маршрут "10 000 шагов к жизни" в группе по территории ВДНХ, Останкинского парка и Ботанического сада. Затем участники акции будут приглашены на лекцию на тему здорового питания, которую проведет врач-диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Александровна Бурляева.





29 мая, понедельник

В Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке отыграет концерт Квартет Асии Шакировой. Асия – известная московская джазовая пианистка, аранжировщик и композитор, получившая всестороннее музыкальное образование как академическое, так и джазовое. Вместе с коллегами по цеху она создала программу, в которой есть место и джазовым стандартам, и авторской музыке, и даже классическим произведениям в собственных аранжировках.

30 мая, вторник

В Малом зале Московской консерватории пройдет концерт "Венская классика", посвященный музыке великих австрийских композиторов – Йозефа Гайдна и Вольфганга Амадея Моцарта – бессмертные сочинения которых стали основой классической музыки. Прозвучат гениальные произведения инструментальной музыки: виолончельный и фортепианный концерты Гайдна, флейтовый и фортепианный концерты Моцарта в исполнении солистов "Москонцерта". На сцену поднимутся замечательные музыканты. "Посещение консерватории – целое событие, ведь именно здесь выступают одни из самых талантливых музыкантов не только России, но и всего мира. Мы приглашаем всех, кто хочет услышать уникальную игру своих современников, познакомиться с прекрасной музыкой и получить незабываемые впечатления от посещения "храма искусств", – говорит главный дирижер оркестра Николай Соколов.





В Государственном Кремлевском Дворце состоится финальное шоу первого международного фестиваля детского творчества "Счастье". Театрально-музыкальная постановка "Счастье" объединит в себе самых любимых сказочных и литературных героев разных народов. Это музыкальная сказка, действие которой происходит в наше время в Волшебном Детском Королевстве и параллельно в реальном мире планеты Земля. По сценарию Принцесса отправляется в путешествие в семь стран, где находятся волшебные ключи, чтобы освободить из плена Счастье.

31 мая, среда

В Государственном Кремлевском Дворце состоится концерт "Нет песни без тебя" арт-проекта "ТенорА XXI века", приуроченный к 75-летию Муслима Магомаева. Баритон необычайной красоты покорил не одно поколение слушателей, и вот песни из репертуара Магомаева зазвучат вновь в исполнении талантливых артистов. Специальный гость – обладательница Гран-При IV Международного конкурса вокалистов им. Муслима Магомаева, артистка Молодёжной оперной программы Большого театра Василиса Бержанская, меццо-сопрано.

1 июня, четверг

В Государственном Кремлевском Дворце в Международный день защиты детей состоится открытие летних сезонов. С 1 июня по 15 июля зрители смогут наслаждаться лучшими спектаклями театра "Кремлёвский балет", таких, как "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Баядерка". Спектакли пройдут в сопровождении Симфонического оркестра радио "Орфей". 1 июня публику ждет балет "Щелкунчик". Стоимость билетов на все спектакли сезона будет очень доступной – от 200 рублей.





На территории ГБУЗ "Детская городская клиническая больница им. З.А. Башляевой Департамента здравоохранения города Москвы" пройдет Второй Московский фестиваль здоровья и безопасности детей, также приуроченный к Дню защиты детей. Фестиваль создан, чтобы поддержать детей, которые находятся на длительном стационарном лечении, внести праздник в их будни. В этот день в парке перед Тушинской больницей можно будет пройти диспансеризацию: отвести своего ребенка к врачу, сделать УЗИ и ЭКГ. Можно будет проконсультироваться у таких врачей, как педиатр, кардиолог, гастроэнтеролог, эндокринолог, невролог, офтальмолог, лор. "Малышам понравятся развлечения и угощения, клоуны, аквагрим, мобильный скалодром. После такого праздника ваши дети полюбят врачей и никогда не будут их бояться", – обещает главный врач Тушинской больницы Исмаил Османов. На главной сцене выступят артисты музыкального канала RUTV. В числе специальных гостей: Оксана Федорова, Лена Летучая, Ксюша Новикова (Блестящие), Костя Цзю, Даниил Спиваковский, Наталья Подольская, Андрей Малахов.

Институт русского реалистического искусства в День защиты детей организует творческую программу для детей. Специалисты ИРРИ разработали специальную программу "Арт-профи", принять участие в которой сможет любой ребенок, в том числе и с особенностями интеллектуального развития. Кто в музее разглядывает картины в темноте? Почему картине делают рентген? Зачем реставратору утюг? Эти и другие интересные вопросы получат ответы. Все желающие смогут попробовать свои силы в разных музейных профессиях, а на весёлом мастер-классе участники сами станут музейными экспонатами.





В Yotaspace отметит свой день рождения группа "Серьга", основанная бывшим басистом легендарной "Бригады С" Сергеем Галаниным. Коллективу исполняется 23 года, а стало быть поклонники смогут вживую услышать самые лучшие хиты прошлых лет, а также достаточно свежие композиции.

В кино выходит блокбастер "Чудо-женщина". Почтенная публика сможет узнать, женская ли это доля, быть супергероем и спасать мир. Другая новинка – комедийный боевик "Спасатели Малибу" с Дуэйном Джонсоном. Группе пляжных спасателей, работающей на побережье Тихого океана, предстоит бросить вызов крупной нефтяной компании, задумавшей разрушить побережье.