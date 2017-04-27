В Сети предлагают слетать в Шри-Ланку за фото пятой точки
В рекламном видеоролике, опубликованном на официальной странице журнала в Facebook, сравниваются попы девушек, отдыхающих на море и работающих в офисе. "Хорошее предложение, ваш любимый российский лагерь для серфинга в Шри-Ланке разыгрывает бесплатную путевку. Необходимо опубликовать свой вид сзади. Удачи", – прокомментировали запись представители компании. Пользователей соцсети возмутила подобная реклама, и журналу пришлось удалить публикацию из Facebook, передает The Sun.
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