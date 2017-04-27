В Сети предлагают слетать в Шри-Ланку за фото пятой точки

Онлайн-журнал Surf Europe предложил пользователям социальных сетей принять участие в необычном конкурсе. Для того чтобы выиграть бесплатную поездку в Шри-Ланку, необходимо опубликовать фотографию своей пятой точки с хештегом #bringmybumtosrilanka.

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