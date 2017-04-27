Джефф Монсон собрался в Тверскую область

Борец ММА, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу и один из самых известных в мире спортсменов, выступающих в смешанных единоборствах Джефф Монсон, рассказал о желании посетить фестиваль "Нашествие" в Большом Завидово Тверской области. "Я люблю рок-музыку, и мне бы очень хотелось побывать на "Нашествии", – цитирует НСН чемпиона. "Это очень интересно!" – отметил он. Напомним, фестиваль пройдет с 7 по 9 июля.

Напомним, еще в 2013 году Джефф Монсон рассказал о своем желании получить гражданство России. 22 декабря 2015 года он получил российский паспорт. При этом, как показывают результаты последних опросов "Рамблера", россияне не против упрощения этой процедуры.

Так, 56% граждан считают, что выдавать паспорта гражданина России по упрощенной процедуре можно для носителей русского языка. Еще 12% считают, что можно смягчить требования для всех потенциальных кандидатов. При этом 26% граждан считают, что нужно ужесточить правила предоставления гражданства России. За сохранение нынешних правил высказались 5% опрошенных граждан. Опрос проводился 25 апреля, в нем приняли участие более 6,7 тыс. граждан.