Как компенсировать недостаток красоты

Шотландские ученые нашли способ компенсировать недостаток внешней привлекательности. Согласно результатам исследования, некрасивым людям стоит делать акцент на собственной изобретательности.

По мнению исследователей, вне зависимости от пола люди выбирают себе партнера, в первую очередь ориентируясь на личностные положительные качества. Мужчины и женщины ищут друг в друге интересного собеседника и креативного и изобретательного друга, передает Royal Society Open Science.

В том случае, когда человек обнаруживает в своем собеседнике эти качества, внешность становится менее приоритетным фактором при будущем построении отношений. В противном случае непривлекательные черты лица человека могут отпугнуть потенциального возлюбленного.

В рамках эксперимента испытуемых проверяли сразу по нескольким показателям. Ученые оценили их внешнюю привлекательность, показатель креативности и умение рассказывать истории, а также предложили им нестандартно описать предметы, которые они видят в повседневной жизни.

Примечательно, что результаты исследования лишь частично подтвердили доводы шотландских ученых. На практике эффект заинтересованности в креативном, но некрасивом партнере проявился в двух экспериментах из четырех у мужчин и в одном – у женщин.

ой если вас заденет красивый человек вы такие ой ничего и улыбнетесь а если некрасивый то зло посмотрите на него а в голове обматерите — Рика-тян (@eridan_strider) 11 февраля 2017 г.

Напомним, ранее ученые выяснили, что женщины считают наиболее привлекательными мужчин с собакой. Представительницы слабого пола видят в них более подходящих партнеров для длительных отношений. Вероятно, это также хороший способ отвлечь человека от своей внешности.