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Рецепт баранины по-махачкалински

Фото: Пресс-служба
Звездный ведущий телепрограммы "Поедем, поедим!" на НТВ британец Джон Уоррен привозит из своих увлекательных и аппетитных экспедиций со всего мира не только гастрономические впечатления, но и уникальные рецепты местных кухонь. Подданный Соединенного Королевства, влюбленный в Россию, любезно согласился делиться своими любимыми рецептами с читателями Dni.Ru.
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Вам понадобится: одна баранья нога, 6 зубчиков чеснока, 1 баклажан, 50 мл растительного масла, соль и перец - по вкусу.

Для соуса: 50 граммов чернослива, 5 граммов грецких орехов, 1 луковица, 3 зубчика чеснока, 25 мл растительного масла, 3 помидора, 50 мл сливов, 50 мл томатного сока.

Способ приготовления:

С бараньей ноги срезать лишний жир, пленки и жилки. Вдоль кости сделать глубокий надрез и удалить кость. По всему мясу сделать надрезы и в них вложить зубчики чеснока. Посолить, поперчить, положить на решетку и отправить на мангал запекаться.

Далее нарезать тонкими пластинами баклажан и обжарить его с двух сторон на растительном масле.

Запеченную баранину выложить на фольгу, во внутрь выложить обжаренные баклажаны, добавить немного грецких орехов и чернослив. Завернуть в фольгу и положить в угли.

Соус: обжарить мелко нарезанный лук на растительном масле. Помидоры очистить от кожицы и нарезать на маленькие кубики и добавить к луку еще немного чеснока, перемешать, посолить и поперчить. В конце жарки влить сливки и томатный сок.

Время приготовления блюда – 1 час 30 минут.

Джон Уоррен. Фото: Пресс-служба

8 декабря 2017, 16:07

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