Найден простой способ меньше есть

Ученые из Пенсильванского университета (США) рассказали, как людям потреблять меньшее количество пищи. Исследование проводилось на грызунах.

Специалисты установили, что потребление небольших порций в течение дня подавляет нейроны, которые отвечают за чувство голода. Так человек сможет снизить количество съедаемой пищи.

Для экспериментов ученые использовали мышей. Голодных грызунов сначала кормили ароматизированным гелем без питательных веществ, что подавляло соответствующий участок гипоталамуса. Но уже через несколько минут мыши вновь были голодны, что отражалось реакцией их мозга, передает Daily Mail.

Затем подопытным был предложен гель, в состав которого входило небольшое количество калорий, сообщает "Газета.ru". Такие приемы пищи смогли утолить чувство голода мышей надолго.

Исследователи планируют продолжить изучать связь мозговой активности и питания, надеясь, что это поможет разработать средства для похудения.

Ранее ученые из Колумбийского университета доказали пагубное воздействие насыщенных жирных кислот на человека. Специалисты разработали уникальный способ визуализации этих веществ в живых клетках. Они наблюдали, как ведет себя элементарная частица человеческого организма под действием жира.

Когда лишнее количество таких кислот попадает в клетку, они превращаются в "острова", которые практически не двигаются и затвердевают. В результате нарушается эластичность пленки, и клетка разрушается.